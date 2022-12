Revansjesugen etter datterens bursdagsfeiring

Håvard Lorentzen (30) fikk verdenscupstarten spolert etter sykdom. Nå er Norges OL-medaljegrossist på skøyter klar for revansj.

VM-SESONG: Håvard Lorentzen jubler etter å ha tatt VM-sølv på 500 meter for snart fire år siden. Om fire måneder er det distanse-VM i Heerenveen.

Øystein Jarlsbo, VG

7 minutter siden

– Jeg reiste to dager senere enn de andre og fikk en bedre flytur en dem. Dermed fikk jeg sovet skikkelig på veien over. Det kan vel kanskje ha å gjøre med at småbarn pappa-livet har gjort meg mer robust når det gjelder søvn. Jeg har sluppet jet lag og har ikke merket noe til høyden, sier veteransprinteren til VG – fra 1988-OL-byen Calgary (drøyt 1000 meter over havet).

Håvard Lorentzen vant OL-gull på 500 meter og OL-sølv på 1000 meter for snart fem år siden. For 10 måneder siden i Beijing-OL vant han bronsemedaljen på 1000 meter, distansen han nå har best forutsetninger for å hevde seg i toppen internasjonalt.

MEDALJEGROSSIST: Håvard Lorentzen.

Verdenscuppremieren i Stavanger ga ingen bekreftelse på det: 14. plass med tiden 1.10.47, vel å merke i siste par på dårlig is. Helgen etter under langt bedre forhold i Heerenveen: 12. plass med 1.08,73. Til sammenligning er hans norske rekord 1.06,98, satt på den rekordraske isen i Calgary for fem år siden.

– Jeg er jo det, svarer han på spørsmål om han er revansjesugen foran dobbeltverdenscupen i Calgary 9.–11. desember og 16.–18. desember.

Også fordi han på grunn av en standhaftig forkjølelse i ukene mellom en treningssamling i Inzell – som virkelig praktiserte strømsparing; det var «litt bomtur» – og verdenscupstarten for en måned siden, satte kjepper i hjulene for forberedelsene hans.

Han fikk ikke gått NM, og trening var det så som så med.

– Jeg vart fartsrusten. Spesielt i Heerenveen. I innersvingene var jeg ikke komfortabel med farten. Nå merker jeg at jeg er det, sier han.

Han og samboer Hege Bøkko fikk datteren Emilie 25. november i fjor. Foran denne sesongen bestemte han seg for å prioritere tid med henne foran fellessamlinger med landslaget.

Derfor utsatte han Calgary-avreisen for å oppleve Emilies bursdagsselskap «live», i stedet for via FaceTime. Han klemte også inn et foredrag i regi av klubben Fana IL før han dro.

– Hun skal tidlig krøkes, sier han om det faktum at Emilie nå har arvet et par skøyter etter datteren til landslagstrener Jeremy Wotherspoon og at ballbinge og gitar var blant presangene.

Verdenscupen i Calgary starter fredag. A-gruppens 1500 meter for menn – godt besatt av nordmenn – begynner klokken 20.30 norsk tid. Samme distanse med verdensmester Ragne Wiklund til samme tid lørdag, før 500 meter for menn – og ikke minst 5000 meter med Norges skøytekomet Sander Eitrem (20).

Håvard Lorentzen mener at han «fort taper» et halvt sekund til de beste på de første hundre meterne på den korteste sprintdistansen, det er 1000-meteren søndag klokken 20.30 han har «størst forhåpninger» til.

– Men det er ikke bare å si det. Han unggutten fra USA, blant andre, sier han og sikter til 18 år gamle Jordan Stolz fra USA.

– Jeg er glad jeg er på tampen av min karriere, så jeg slipper å tampes med ham i årene fremover, tilføyer Håvard Lorentzen.

