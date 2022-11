Granerud slo tilbake i Ruka – klatret til delt seier

RUKA (VG) Dagen etter at han ble disket vartet Halvor Egner Granerud opp med bakkerekord i kvalifiseringen, og et sistesvev som holdt til seier.

27. nov. 2022 10:46 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var veldig gøy, jeg synes jeg er flink til å hoppe på ski i dag, sier Granerud til Viaplay.

26-åringen som lå på en femteplass etter den første omgangen, klinte til med 145 meter i sitt siste hopp og tok en soleklar ledelse. Men nordmannen kunne ikke slippe jubelen løs, for på toppen sto det fire hoppere igjen.

Der iblant han som skulle vise seg å være den eneste som kunne følge nordmannen, Østerrikeren Stefan Kraft. Han satte sitt nedslag på 147 meter i finaleomagnen og ble stående med akkurat like mange poeng som Granerud etter to hopp.

De resterende to, der iblant polske Dawid Kubacki, klarte ikke matche Granerud og Kraft, som dermed ente opp med å dele seieren.

– Veldig bra. Han har gjort flere av sine beste hopp i dag, det er sterkt og veldig fortjent, sier lagkamerat Robert Johansson til VG om Graneruds seier

Naoki Nakamura fra Japan ble nummer tre i søndagens renn.

Og dagen som endte på toppen av pallen, startet også på glitrende vis for Granerud. I kvalifiseringen satte 26-åringen like så godt ny bakkerekord, med et hopp på 150,5 meter. Den gamle bakkerekorden ble satt lørdag, av sloveneren Anze Lanisek og lød på 149 meter.

Oppturen i Finland kom dagen etter at han ble disket fra en femteplass lørdag, etter kluss med hoppdressen.

– Det lønner seg å lage nye hoppdresser, det funket, konstanterete landslagssjef Alexander Stöckl overfor Viaplay.