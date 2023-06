Nå kan du få spille kamp mot RBK-stjernene

Er du Trøndelags beste målvakt, møtende spiss eller indreløper i lavere divisjon? I så fall kan du havne på «Folkets lag» og møte RBKs A-lag.

Juryen var nylig samlet på RBK-brakka. Nora Kjelvik (f.v.), Geir Arne Kristiansen, Ole K. Sagbakken og Roar Vikvang. I tillegg er Michael Karlsen med i juryen. Vis mer

– Om du briljerer i 6. divisjon er du en like het kandidat som en spiller i 2. divisjon.

Slik forklarer Ole K. Sagbakken, sportsjournalist i Adresseavisen, utvelgelsen av kandidater til «Folkets lag». Den tidligere Tynset IF- og Singsås-profilen skal, sammen med resten av en ekspertjury, til høsten nominere 30 kvinner og 30 menn fra trøndersk breddefotball.

Tilfanget er 2. divisjon og nedover. Blant de totalt 60 spillerne, skal folket stemme fram hvilke 18 kvinner og 18 menn som får møte Rosenborgs to A-lag til dyst neste vinter.

– Vi har allerede noen navn på blokka, og skal nå reise rundt, kartlegge og snakke med folk for å finne de beste, sier Nora Kjelvik.

Hun er jurymedlem og trener i Ranheim på en rekke ulike nivåer.

– Men to uker på playa’en i Spania kan ødelegge mye, skyter Sagbakken inn.

Trønderske RBK-stjerner: Olaus Skarsem og Edvard Tagseth.

– Er til for trøndersk fotball

Rosenborg ballklub stiller med leder for sport, Roar Vikvang.

– Man må helt klart ha mer enn en god vårsesong for å bli tatt ut til dette, mener han.

– Hvorfor er Rosenborg med på dette?

– RBK er til for trøndersk fotball. På denne måten kan vi bidra tilbake, inspirere og motivere rundt om i kretsen.

– Og litt for å speide etter nye talenter?

– De som er aktuell for Rosenborg er nok spillere vi allerede kjenner til. Men ja, vi kommer jo til å følge med.

Nora Kjelvik og Geir Arne Kristiansen har bred og lang fartstid fra Trøndelag fotballkrets og hhv. Ranheim og Tiller.

Spilles i februar

Tidspunktet for de to kampene er satt i forbindelse med Eggens trenerskole.

Herrekampen skal spilles på Koteng Areana 2. februar, mens damene spiller i Sodvin-hallen på Kyrksæterøra dagen etter.

– Vi ønsker at dette skal treffe trøndersk fotball. Vi tror folk vil la seg engasjere av å se sin lokale stjerne spilte mot RBK, sier Vikvang.

Roar Vikvang er Rosenborgs mann i juryen.

I tillegg til de tre nevnte, er også tidligere Ranheim-spiss Michael Karlsen og Tiller-trener Geir Arne Kristiansen med i juryen.

Initiativet kommer fra Adresseavisens sportsredaksjon, som er i gang med å øke dekningen av trøndersk breddefotball. Blant annet ble sjettedivisjonskampen mellom Helgådal og Markabygda nylig streamet og kommentert av Sagbakken og daværende RBK-trener Kjetil Rekdal. Markabygdas keeper Eivind Amlien nevnes allerede som en mulig kandidat til å stoppe eventuelle avslutninger fra RBK-spillerne.

I midten av juni ble også 4. divisjonsoppgjøret mellom Hitra og Ørland sendt på adressa.no.

Stolt fortid, lovende framtid

Adressas sportsjournalist Aksel Murvold sier de ble inspirert av Stavanger Aftenblad og Viking, som har gjort det samme.

– Det er en satsing på breddefotball som for oss ser ut til å ha bare vinnere. Det er jo en gulrot for alle som kan møte RBK, hevder Murvold.

I 2013 gikk det i ball for eliteserielaget i Stavanger, som endte opp som taper mot Rogalands breddefotballag.

Nora Kjelvik og Geir Arne Kristiansen ser ikke bort fra at RBK kan gå på samme smell.

– Det ser veldig lovende ut rundt omkring i trøndersk fotball. Kanskje spesielt på kvinnesiden, sier Kristiansen.

Suksess kan skape trøbbel

Dersom de svart- og hvitkledde herrer (kvinnelaget har allerede gått glipp av sjansen) skulle kvalifisere seg til Europa-spill med kamper på nyåret, vil laguttaket trolig justeres.

– Ja, Europa-spill for herrelaget kan stikke kjepper i hjulene for at vi stiller med et toppa A-lag. Men lag skal vi nok uansett klare å stille, sier Vikvang.