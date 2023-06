Jakob (16) kjører om VM-tittelen fra gutterommet

16 år gamle Jakob Rafoss skal sitte hjemme på gutterommet i Kvinesdal og kjempe om pengepremier på til sammen 250.000 kroner når VM i offroad starter natt til torsdag.

GUTTEROMMET: Jakob Rafoss gjør seg klar til å kjempe om tetplassene i VM i offroad. Vis mer

– Samtlige konkurrenter er eldre enn meg, fra 18 til 40 år, forteller kvinesdølen til VG.

– Kanskje er jeg favoritt, innrømmer Rafoss.

Han er rangert som verdens beste i virtuell rallycross - eller «dirt road» som det også kalles, mens dette mesterskapet går i såkalt offroad iracing - og går over til sammen åtte runder i ukene fremover. Det er ikke et offisielt VM, men i praksis et verdensmesterskap.

Såkalt sim-racing, altså simulator-racing, var stort og ble enda større under pandemien. Norge har flere profesjonelle førere, mens Rafoss er skoleelev til daglig. Nå er det heldigvis skoleferie.

– Jeg var med i dette VM også i fjor og klarte å vinne en av finalene. Nå kjenner jeg banene bedre, så det blir spennende. Jeg kjenner ikke styrkeforholdet til konkurrentene, men jeg håper i hvert fall å kjøre inn til topp 5. I fjor ble jeg topp 10. Jeg håper å forbedre det.

SKOLEELEV: Jakob Rafoss får konkurrenter i aldern 18 til 40 år i offroad-VM.

– Du kan bli verdensmester?

– Det er jo en mulighet!

– Hvor mye trener du?

– Jeg kjører vanligvis en til to timer hver dag, og nå når det er skoleferie har jeg tid til mer. Hvis det regner ute, kan jeg bli sittende og kjøre lengre.

– Hvor mye koster utstyret?

– Jeg har alt helt nytt nå, og prisen er nesten 100.000 kroner.

Jakob Rafoss forteller at utstyret blant annet består av en Simagic Alpha base og Next Level Racing aluminiumsrigg. Og ikke minst tre AOC-skjermer. Han kjører for det som heter Nitro Circus Simracing Team.

Faren, Jan Kåre Rafoss, er en av verdens mest kjente rallycrossfotografer. Og sønnen innrømmer at han kan komme til å ta veien over fra det digitale til det fysiske:

– Jeg tenker på det. Målet er å konkurrere i en virkelig bil etter hvert!

PS: Den samlede premiesummen i mesterskapet er 250.000 kroner. 100.000 av dette går til vinneren.