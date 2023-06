Viaplay-profiler kommenterer fra Oslo - håndballpresidenten kritisk

BUDAPEST (VG) Håndball-Europa samles i Ungarn når Vipers skal forsvare to Champions League-titler i helgen. Men Viaplay-kommentatorene Gunnar Pettersen og Peder Seierstad blir ikke med på festen i MVM Dome.

PÅ HJEMMEBANE: Ekspertkommentator Gunnar Pettersen og kommentator peder Seierstad. Vis mer

– Kommentatorene er «off tube off tubeUttrykk som brukes om tv-kommentatorer som ikke er til stede, men kommenterer ut fra tv-bilder.», bekrefter Kristian Oma, sportssjef i Viaplay Norge, til VG.

Håndballpresident Kåre Geir Lio er kritisk.

– Norsk håndball liker at ting er autentisk, ekte og nært. Dette kommer inn under det, sier Lio.

Viaplay-duoen sitter foran en skjerm på Hasle i Oslo, når Kristiansand-klubben lørdag møter Stine Bredal Oftedals Györ i en utsolgt arena med 20.022 tilskuere. Esbjerg møter Ferencvaros i den andre semifinalen. I alt 14 norske spillere med A-landskamper er med i Final 4, som avsluttes med finale og bronsefinale søndag.

– Det er så absolutt en stor norsk delegasjon der. Alle de journalistiske prinsippene treffer jo. Men som alt annet vi gjør, så må vi tilpasse oss interessen. Den har vi data på fra tidligere, sier Oma.

Viaplay valgte nylig også å kommentere ishockey-VM hjemme fra Oslo.

JUBELHELG: Katrine Lunde og Nora Mørk jublet for seier i Champions League i Budapest i fjor. I år kan de møtes i finalen for henholdsvis Vipers og Esbjerg.

– Noen gang har vi ubegrensede midler. Da sender vi en helt bataljon, men vi tilpasser oss her det landskapet vi befinner oss i, gjentar Kristian Oma og viser til at de to Champions League-finalene til Vipers i 2021 og 2022 er sett av rundt 45.000 i snitt. På semifinalene har snitt-tallet vært rundt 25.000.

Norges EM-finale mot Danmark i november ble til sammenligning sett av 971.000 i snitt. Viaplays finalesending fra Slovenia samlet på det meste nesten 1,2 millioner ved skjermen.

Viaplay har en koordinator i Budapest. I tillegg er ekspert Karoline Dyhre Breivang i arenaen sammen med reporter Espen Solly.

Fakta Final 4 Lørdag: Semifinaler Györ-Vipers (kl. 15.15). Ferencvaros-Esbjerg (kl. 18.00). Søndag: Bronsefinale (kl. 15.15). Finale (kl. 18.00). Vis mer

– Jeg kan ikke kommentere Viaplays vurderinger eller kommentatorenes syn på dette, men det har alltid vært fint at kommentariatet er nært på og rundt kampene og arrangementet, mener Kåre Geir Lio.

– Er det en nedprioritering av håndballen at de mangler?

– Det må de selv uttale seg om, men jeg vi tro at kommentatorene blir farget og inspirerte av å sitte i en hall med 20.000 fremfor å sitte i et studio med et bilde foran seg.

Tidligere landslagssjef Gunnar Pettersen (67) har jobbet som ekspert i rundt 30 år. Han vil ikke kommentere saken.

– Dette er en redaksjonell avgjørelse jeg ikke legger meg opp i. Vi skal formidle dette fint fra Oslo og gleder oss enormt til kamper. Heia Vipers, skriver Peder Seierstad i en sms til VG.

I tillegg til å kommentere håndball jobber han også i Viaplays kommersielle avdeling. Oma har tro på løsningen med at hovedkommentatorene, Seierstad og Pettersen, blir hjemme.

– Peder og Gunnar er så drevne. De har entusiasmen, oversikten og gjør hjemmeleksen. Vi taper småting med at det ikke er der. Det skjer kanskje noe utenfor bildet. Stemningen i hallen kan også gi et løft. Men det handler om nyanser når kommentatorene er påskrudde og gode, sier Kristian Oma.