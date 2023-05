Vålerenga møter Lyn i 2. runde i cupen

Den 2. runden i NM i fotball for menn er trukket. En gammel klassiker med Vålerenga mot Lyn er blant oppgjørene.

Daniel Håkans og resten av Vålerenga møter Lyn i 2. runde i cupen. Foto: Lise Åserud / NTB

25.05.2023 22:19

Lyn ligger på 8.-plass i 2. divisjon etter de seks første serierundene. Lyn og Vålerenga møttes i 1. runde i cupen også i 2021. Da vant Vålerenga 4-0 på Bislett.

– I oppsettet av 2. runde har vi prøvd å sette klubber mot hverandre som ikke har spilt mot hverandre de siste årene, og samtidig vektlagt kortere reiser der det er mulig, sier Rune Pedersen i Norges Fotballforbunds (NFF) konkurranseavdeling.

– Selv om det ikke er til å unngå at noen lag må reise et stykke. Lag fra Eliteserien spiller som alltid borte i 2. runde, og det er også slik at lavest rangerte lag har fått hjemmebane. Det er mange spennende oppgjør som venter oss og vi gleder oss til 2. runde, sier Pedersen.

Slik spilles 2. runde:

Skjervøy – Alta, Tromsdalen – Tromsø, Mjølner – HamKam, Junkeren – Bodø/Glimt, Melhus – Molde, Byåsen – Aalesund, Strindheim – Ranheim, Stjørdals/Blink – Rosenborg, Levanger – Kristiansund, Brattvåg – Hødd, Fjøra – Brann, Lysekloster – Sogndal, Fana – Åsane, Stord – Haugesund, Sotra – Sandnes Ulf, Vidar – Viking, Vard Haugesund – Bryne, Arendal – Jerv, Notodden – Odd, Halsen – Start, Eik Tønsberg – Strømsgodset, Ørn Horten – Fredrikstad, Gjøvik/Lyn – Kongsvinger, Gjelleråsen – KFUM, Ull/Kisa – Lillestrøm, Strømmen – Mjøndalen, Frigg – Sarpsborg 08, Bærum – Skeid, Lyn – Vålerenga, Grorud – Raufoss, Kjelsås – Stabæk, Kvik Halden – Moss.

Kampene spilles 1. juni klokken 18.00. Trekning av 3. runde gjøres samme kveld klokken 22.00.