Ørn Horten oppfordrer klubber til å markere mot dommervold

Ørn Horten og Fredrikstad vil ha en antivold-markering i torsdagens cupkamp. Bakgrunnen er flaskekastingen mot dommer Rohit Saggi.

01.06.2023 09:37

I mandagens oppgjør mellom Stabæk og Vålerenga fikk Rohit Saggi en flaske i hodet da kampen var over. I den anledning vil Ørn Horten og Fredrikstad, sammen med klubbenes supportergrupperinger i torsdagens cupkamp ha en markering mot all vold. på norske fotballbaner, skriver Ørn Horten i en pressemelding.

Før kampen vil kapteinene for de to lagene utveksle supporter-skjerf og sammen sette i gang en felles applaus for jobben norske dommere gjør.

– Det er nå vi i Fotball-Norge må vise at vi står sammen, og slår ring rundt dommerne, sier styreleder i Ørn Horten, Morten Skogum.

Tiltaket får støtte fra Norges Fotballforbund.

– Vi setter pris på at klubber og supportere velger å markere dette. Engasjement og følelser skal vi ha, og sammen ønsker vi å skape trygge rammer rundt det fantastiske spillet som fotball er, sier generalsekretær i NFF, Karl-Petter Løken.

Ørn Horten håper flere klubber velger å gjøre det samme i torsdagens andre runde av cupen.

– Det er 32 kamper i NM som spilles i kveld. Dersom alle markerer en tydelig motstand mot vold, og samtidig

uttrykker at vi slår ring om våre verdifulle dommere, mener jeg det vil være et kraftfullt signal, sier Skogum.