Giro d’Italia-lederen testet positivt på covid: Evenepoel er ute

Belgieren Remco Evenepoel (23) vant søndagens tempoetappe, så testet han positivt på covid og må forlate rittet.

POSITIV: Remco Evenepol testet positivt på covid søndag.

14.05.2023 22:40

Det melder klubben Soudal Quick-Step i sosiale medier og rytteren selv i sosiale medier.

– Det er med tungt hjerte jeg må fortelle at jeg forlater Giro d’Italia etter at en rutinetest på covid dessverre viste seg å være positiv, skriver Evenepoel på Twitter.

Det betyr at briten Geraint Thomas fra Ineos Grenadiers-laget overtar den rosa ledertrøya.

Evenepoel overtok sammenlagtledelsen fra Andreas Leknessund etter den 35 kilometer lange tempoetappen søndag.

Det ble et vanvittig sekunddrama mellom veteranen Geraint Thomas (36) og Evenepoel i Italia søndag ettermiddag, men Evenepoel var sterkest, ett eneste lite sekund foran. Det var bare to sekunder som skilt de tre første, Tao Geoghegan Hart ble nummer tre, to sekunder bak vinneren.

– Det er ikke det beste jeg har gjort. Vi får bare være fornøyd med at jeg vant, for det ble veldig jevnt i dag. Men jeg skal nyte seieren, sa Evenepoel til Eurosport etter rittet.

Så testet han positivt på covid.