Kommunen stiller krav til RBKs gulltomt: – Noe vi absolutt ikke ønsker, svarer klubben

For at RBK skal få gjennom sitt ønske om å bygge i gamle Klokkesvingen, mener kommunen at hele Nils Arne Eggens plass må gjøres om til grøntareal. Det er klubben imot.

De siste illustrasjonene av det nye bygget i Klokkesvingen.

10.05.2023 19:44 Oppdatert 10.05.2023 20:19

«Hele Nils Arne Eggens plass Nils Arne Eggens plassParkeringsplassen ved Dominos, RBK-shop og billetlukene på Lerkendal, der statuen av Nils Arne Eggen står. skal reguleres til offentlig grønnstruktur, torg eller parkareal og opparbeides som egnet for lek og opphold.»

Det er et av kravene kommunedirektøren stiller før en sluttbehandling av bygging i Klokkesvingen KlokkesvingenI enden av Lerkendal der Adressa-tribunen (Øvre Øst) står i dag, var det tidligere ståtribune. Der sto også kampuret, derav navnet. på Lerkendal kan gjøres.