Glimt-stjernens stikk mot RBK: – Kommer ikke langt med de greiene der

Sverre Nypan imponerte, RBK scoret to, men da Per Ciljan Skjelbred fikk det røde kortet ble det vanskelig for RBK i Bodø. Nå står Kjetil Rekdals gutter uten seier på de siste seks.

KRITISK: Amahal Pellegrino fyrte løs mot Rosenborg etter kampslutt.

13.05.2023 18:59 Oppdatert 13.05.2023 19:21

Bodø/Glimt-RBK 3–2 (2–1): – Det er deilig å sette skapet på plass og vise hvordan man skal spille ordentlig fotball, og ikke de «måk og mæl»-greien. Man kommer ikke langt med de greiene der, sier matchvinner Amahl Pellgrino til TV 2 etter kampen.

De uttalelsene reagerte RBK-trener Kjetil Rekdal på.