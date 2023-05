Koronasmittet Bystrøm bryter Giro d'Italia likevel

Syklist Sven Erik Bystrøm blir ikke å se på den tiende etappen av Giro d'Italia etter å ha fått påvist koronasmitte.

Sven Erik Bystrøm måtte likevel gi seg på grunn av korona i Giro d'Italia. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

16.05.2023 12:26

Hans lag Intermarché opplyser om forfallet på Twitter. Årsaken er at han har begynt å få symptomer etter koronasmitten.

Bystrøm opplyste om smitten mandag, og at han hadde syklet med korona i kroppen i flere etapper. Da sa han at han ønsket å fortsette. Like før tirsdagens etappe gjorde 31-åringen helomvending.

«Mandag kveld og natt til tirsdag begynte Bystrøm å utvikle symptomer. Som et sikkerhetstiltak og for å bevare helsen, vil han reise hjem for å hvile», opplyser Intermarché.

Bystrøm ble nummer seks på den tredje etappen av storrittet.

Mandag ble det innført krav om munnbind for alle som er i nærheten av rytterne under rittet. Sju ryttere har så langt stått av med positive koronatester.