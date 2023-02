Fullsatt hall hyllet Hans Kristian som tidenes første vinner: - Det er helt magisk

Hans Kristian Wear tok med seg pokalen i tidenes første Ola Five-skyting under LS i Stjørdal.

VANT: Her har Hans Kristian Wear fra Styrvoll nettopp vunnet Ola Five-finalen.

05.02.2023 16:07

– Jeg må være ærlig og innrømme at dette var en øvelse jeg ikke var klar over før en halvtime før opprop. Så jeg var litt dårlig forberedt. Heldigvis har jeg mye hurtigskyting i kroppen fra før av.

Det sier Hans Kristian Wear til Adresseavisen. At 42-åringen hadde forberedt seg dårlig var vanskelig å se, for han var best av dem alle.

