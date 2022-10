Niemann saksøker Carlsen: – Snakker for seg selv

Amerikaneren Hans Niemann (19) har levert et søksmål mot blant andre Magnus Carlsen.

DRAMA: Magnus Carlsen har i flere uker vært i åpen konflikt med Hans Niemann.

20. okt. 2022 20:29 Sist oppdatert nå nettopp

Det meldte en rekke medier torsdag kveld, og like etter klokken halv ni tok Niemann selv til Twitter arrow-outward-link og delte rettsdokumentet som har blitt levert. I innlegget skriver han:

«Søksmålet mitt snakker for seg selv».

I rettsdokumentet arrow-outward-link kommer det frem at Niemann krever hele 100 millioner dollar fra de saksøkte. Noe som tilsvarer rundt 1,06 milliarder norsker kroner etter torsdagens kurs.

Søksmålet favner også nettstedet Chess.com, som publiserte en rapport som antydet at Niemann hadde jukset i over hundre partier, sjakkspilleren Hikaru Nakamura, Carlsen sitt selskap Play Magnus Group og sjakkspilleren Danny Rensch.

Søksmålet innledes på følgende måte:

«Niemann er et 19 år gammelt, selvlært vidunderbarn i sjakken. Han gjør dette for å komme seg etter de ødeleggende skadene som tiltalte har påført hans omdømme, karriere, og livet ved grovt å ærekrenke ham og ulovlig samarbeide om å svarteliste ham fra yrke han har viet livet sitt til».

Dermed har sjakkskandalen som har preget de siste ukene fått enda en ny vending.

– Det var åpenbart at dette kom til å skje. Når noen angriper deg, må du forsvare det. Folk må straffes om man direkte anklager en kollega for noe en ikke har gjort, sier Maxim Dlugy, tidligere mentor og nåværende venn av Hans Niemann til VG etter at søksmålet ble kjent.

Fakta Hva har skjedd i sjakkbråket? Hva har skjedd? Striden omkring sjakkspiller Hans Niemann startet da Magnus Carlsen i starten av september trakk seg fra en sjakkturnering etter å ha tapt for Niemann. Hvorfor gjorde han det? Carlsen antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks. Carlsen har senere gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann. I en senere turnering, trakk Carlsen seg etter noen sekunder i protest. Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring. Har Niemann jukset? Chess.com – verdens største sjakknettsted – etterforsket Niemann og en rapport hevder at han har jukset i over 100 partier. Hva med FIDE? Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har også en pågående gransking av Carlsen og Niemann etter Carlsens beskyldninger mot rivalen. Hva med norske spillere? Norges sjakkpresident Joachim Birger Nilsen erkjente torsdag 6. oktober å ha jukset ved en anledning i 2016/2017-sesongen. Norgesmester Kristian Stuvik Holm har også fått mistanke mot seg i sjakk-miljøet etter en seier over den tsjekkiske stormesteren Vojtěch Plát (28). Vis mer

Striden omkring sjakkspiller Hans Niemann startet da Magnus Carlsen i starten av september trakk seg fra en sjakkturnering etter å ha tapt for Niemann. Chess.com – verdens største sjakknettsted – har i etterkant kommet med en rapport som hevder at Niemann har jukset med over hundre partier.

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har også en pågående gransking av Carlsen og Niemann etter Carlsens beskyldninger mot rivalen.

Etter hvert ble også Niemanns tidligere mentor Dlugy dratt inn i dramaet, etter at nordmannen nevnte navnet hans i sammenheng med Hans Niemann i et intervju i september.

Torsdag forteller nevnte Dlugy at han og Niemann har snakket om søksmålet, samtidig åpner han opp for å henge seg på.

– Selvfølgelig har vi snakket om det. Som Magnus sa, er jeg hans mentor, er jeg ikke? Jeg burde prate med ham om saker som dette, sier Dlugy til VG og fortsetter:

– Jeg blir ikke overrasket om jeg saksøker selv, men jeg vil se hvordan dette utspiller seg.