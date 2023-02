Nidaros henter svenske: - Blir en toppspiller for oss

Familien var nøkkelen da Markus Persson valgte Nidaros hockey.

Markus Persson skal hjelpe Nidaros mot opprykk. Her fra tiden i Borlänge.

08.02.2023 18:02

– Jeg har familie og to barn. Nå har jeg ventet på at det skulle dukke opp et interessant tilbud som stemmer bra overens med familiesituasjonen. Etter å ha snakket med trener og sportssjef i Nidaros, så virker det som de er på en interessant reise. Det virker som noe man vil være delaktig i, sier Markus Persson.

Tidlig i neste uke er svensken på plass i Trondheim, og vil være med i de avsluttende grunnspillskampene mot Narvik.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn