Larvik yppet seg mot Vipers – Sæteren scoret 12

(Vipers - Larvik 32–29) tok sin 12. strake seier i eliteserien, men sifrene mot Larvik ble bare 32-29. Maja Furu Sæteren scoret 12 ganger for gjestene.

Ole Gustav Gjekstad, trener for Vipers.

18.01.2023 20:52

Tre mål er sesongens minste seiersmargin for Vipers mot et norsk lag. Larvik gikk respektløst til verks og ledet innledningsvis. Laget lot seg heller ikke hekte av da Vipers etter hvert tok ledelsen og truet med å dra fra til storseier på sedvanligvis vis.

Vipers-ledelsen ble aldri mer enn sju mål, og mot slutten tok Larvik innpå igjen. Jamina Roberts ble toppscorer for vertene med seks mål.

– Jeg er sykt stolt av laget. Vi gikk inn med lave skuldre og var enige om å gi alt helt til slutt. Det synes jeg vi gjorde. Det føles som en seier når vi taper med bare tre, for de har toppspillere fra mange land, sa 19-årige Sæteren til TV 2.

– Jeg er ganske fornøyd med prestasjonen, og mest med at vi ikke knekker når de drar fra. Vi viste moral, og Sæteren var magisk, sa trener Eirik Haugdal.

Annerledes var det med Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

– Ofte er den som vinner fornøyd, taperen ikke, men her er det omvendt. Vi må visst putte inn en god del mer taktisk trening, for her var det mye rart. Vi satte kampen på spill ved å invitere Larvik inn igjen, og en del av det vi gjorde var taktisk idiotisk, sa han til TV 2.

Vipers har fortsatt seks poengs luke til Storhamar, som slo Byåsen 30-27. Sola og Molde er på de neste plassene etter at de tok hver sin borteseier mot henholdsvis Tertnes og Aker. Larvik falt til femteplass.

Fana klatret til sjetteplassen ved å slå Romerike Ravens.

I helgen spiller Vipers og Storhamar mesterliga, Molde, Fana og Sola europaliga.