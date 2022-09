I fjor tapte hun maratonduellen. Nå var Signe (21) suveren

Signe Bye Eide har satt løpingen i system etter at hun ble nummer to i Trondheim Maraton i fjor. Lørdag var hun best av kvinnene på helmaraton.

Signe Bye Eide ble gratulert av fjorårsvinner Theresa Lyng-Jørgensen da hun kom i mål som suveren vinner av dameklassen i Trondheim Maraton.

3. sep. 2022 15:30 Sist oppdatert nå nettopp

– Du springer alt for fort for meg, sa en imponert Theresa Lyng-Jørgensen som ga årets maratonvinner en god klem i målområdet.

Lyng-Jørgensen slo Signe Bye Eide i fjorårets maraton, men nå løp Bye Eide inn til ei tid som var over fem minutter raskere enn det Lyng-Jørgensen vant på i fjor: Bye Eide ble klokket inn på 2.52,13.