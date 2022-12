Shiffrin kopierte egen bragd – nærmer seg Vonns rekord

Amerikanske Mikaela Shiffrin (27) vant for andre dag på rad i Semmering. Dermed kopierte hun sin egen bragd fra 2016.

VANT IGJEN: Mikaela Shiffrin er nå bare tre seirer bak rekorden til Lindsey Vonn.

28. des. 2022 10:52 Sist oppdatert nå nettopp

Shiffrin lå 22 hundredeler bak Lara Gut-Behrami før finaleomgangen, men vant til slutt en tidel foran sveitseren. Italienske Marta Bassino tok den siste pallplassen.

Også i 2016 ble det arrangert to storslalåmrenn i Semmering. Da vant Shiffrin begge, og nå har hun altså kopiert den bragden.

Dette var amerikanerens 79. seier i verdenscupen. Dermed er hun bare tre seirer bak rekorden til tidligere lagvenninne Lindsey Vonn.

Aleksander Aamodt Kilde, Shiffrins kjæreste, ble nummer tre i onsdagens utforrenn i Bormio. Shiffrin leder verdenscupen, mens Kilde er nummer to på herresiden.

Se intervju med Kilde her.

Maria Therese Tviberg lå på en niendeplass etter første omgang. I finaleomgangen åpnet hun godt, men så falt hun ut av rytmen og falt til slutt ned til 11. plass.

Med det ble hun den beste norske i Semmering. Ragnhild Mowinckel og Mina Fürst Holtmann ble nummer 12 og 13. Bare en tidel skilte de tre nordmennene.

Thea Louise Stjernesund ble til slutt nummer 25. Kristin Lysdahl klarte som eneste nordmann ikke å kvalifisere seg til annenomgang.

Torsdag er det slalåm i Semmering. Første omgang går klokken 15, mens finaleomgangen er klokken 18.30. Rennet sendes på TV 2.

