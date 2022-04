Akademilederen rykker opp: Blir en av toppsjefene i RBK

Roar Vikvang blir sportslig koordinator i RBK. Det betyr at han får budsjettansvar for sport. Og at han skal rapportere direkte til styret.

På plass under årsmøtet: Roar Vikvang.

28. apr. 2022 10:47 Sist oppdatert nå nettopp

Det betyr også at de sportslige lederne Mikael Dorsin og Jan Henrik Øydne skal jobbe enda mer rendyrket med a-lagene enn tidligere. Og at de rapporterer til Vikvang.

– Dette er en prøveordning ut året i første omgang. Deretter skal vi evaluere. Roar har erfaring fra klubben allerede. Nå skal vi se hvordan dette virker, og også ta litt læring underveis.