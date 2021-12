Tror på gladmelding: – Noe annet vil overraske meg. Men man vet aldri

Didrik Tønseth gikk til topps på overbevisende vis – igjen. Nå tror han på en plass i Tour de Ski-troppen.

Byåsen-løperen Didrik Tønseth har lagt inn en god søknad til å få gå i Tour de Ski.

Nå nettopp

Søndag gjorde Byåsen-løperen det samme som på fredag: Knuste alle og gikk til topps på Beitostølen.

Mens verdenseliten er samlet i Davos for å gå verdenscup, er Didrik Tønseth i Norge for å gå skandinavisk cup. Fredag vant han 15-kilometeren i klassisk stil med over ett minutt. Søndag vant han igjen. Denne gangen på 15-kilometeren i fristil – med over halvminuttet.