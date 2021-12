Larry Nassar-ofre får 380 millioner dollar etter forlik

Tidligere landslagslege for det amerikanske turnlandslaget, Larry Nassar, ble i desember 2017 dømt til 60 års fengsel for å ha forgrepet seg på over 200 kvinnelige turnere. Nå har ofrene endelig fått erstatning.

DØMT: Larry Nassar ble i desember 2017 dømt til 60 års fengsel for å ha forgrepet seg på over 200 kvinnelige turnere.

USAs olympiske og paralympiske komité og deres forsikringsselskaper ble enige om å betale 380 millioner dollar i et forlik med ofrene til Larry Nassar, den tidligere olympiske legen som misbrukte utøvere seksuelt i flere tiår, melder CNN.

Det tilsvarer 3,4 milliarder norske kroner.

Dommer Robyn L. Moberly ved US Bankruptcy Court i Southern District of Indiana godkjente offisielt forliket i retten mandag.

Et forliksforslag på 425 millioner dollar ble tidligere fremmet i august, men det ble senere avtalt et endret forlik på 380 millioner dollar.

VITNET: Simone Biles vitnet i høringen i september rundt FBIs etterforskning av saken.

OL-gullvinnerne Simone Biles (24), Aly Raisman (27) og McKayla Maroney (26) var blant de fornærmede i saken.

Biles, den største turnstjernen i USA, har vitnet i høringen i september rundt FBIs etterforskning av saken.

– Vi led, og fortsatte å lide, fordi ingen fra FBI, turnforbundet, eller USAs olympiske komité gjorde det som var nødvendig for å beskytte oss. Vi har blitt sviktet og vi fortjener svar, sier Biles.

Størstedelen av oppgjøret vil bli betalt av forsikringsselskaper, men USAs olympiske og paralympiske komité vil betale rundt 34,4 millioner dollar og vil låne rundt 6,1 millioner dollar til USA Gymnastics for å betale sin del av oppgjøret, heter det i rettsdokumenter.

I 2017 erkjente Nassar straffskyld for å ha misbrukt ti av dem. Den tidligere landslagslegen soner for tiden en fengselsstraff på inntil 175 år.

Totalt er det blitt utbetalt 800 millioner dollar etter at Michigan University gikk med å betale en erstatning i 2018. Over 500 ofre i saken har søkt om erstatning.