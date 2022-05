Nå må han bryte en barriere

Det er flere årsaker til at French Open betyr litt ekstra for Norges tennisstjerne.

Casper Ruud under fjorårets French Open. Tirsdag skal han nok en gang i aksjon i Paris.

Tirsdag spiller Casper Ruud sin første kamp i årets French Open. Da står Jo-Wilfried Tsonga på motsatt banehalvdel.

Det blir det sjette året Ruud stiller på den røde grusen i Paris. Dette er den viktigste turneringen han spiller. Han må imidlertid bryte en barriere hvis årets deltagelse skal betegnes som en suksess.

Vinnersjanse om noen år?

I tennis er de fire Grand Slam-turneringene gjevest. French Open er én av disse.

Den spilles på grus – Ruuds favorittunderlag. På det dekket beveger ballen seg litt saktere. Dermed får Ruud noen tiendedeler mer til å slå med sin tunge forehand. Det slaget skremmer selv verdens største stjerner.

På grus får også 23-åringen mye igjen for evnen til å få ballen til å spinne. Når den da treffer bakken, skyter den fart og spretter høyere, slik at det blir vanskeligere for motstanderne.

Vi blar ett år bakover i kalenderen.

Fire og en halv time hadde gått siden French Open-oppgjøret mellom Casper Ruud og Alejandro Davidovich Fokina startet. Nå tuslet nordmannen frem til nettet. Han takket motstanderen for kampen, men var tydelig skuffet. Ruud var favoritt mot spanjolen, men røk i tredje runde nok en gang.

Settsifrene 6-7, 6-2, 6-7, 6-0, 5–7 understreket hvor dramatisk og jevnt oppgjøret var.

På grunn av Ruuds styrker er det i French Open man tror han kan gjøre det best i Grand Slam-sammenheng. Noen ser faktisk på ham som en outsider til å vinne hele turneringen, både i år og i fremtiden. Det vil i så fall være en av tidenes norske idrettsprestasjoner.

Fakta Verdensrankingen i tennis (herrer) 1. Novak Djokovic, Serbia 2. Daniil Medvedev, Russland 3. Alexander Zverev, Tyskland 4. Stefanos Tsitsipas, Hellas 5. Rafael Nadal, Spania 6. Carlos Alcaraz, Spania 7. Andrej Rubljov, Russland 8. Casper Ruud, Norge 9. Felix Auger-Aliassime, Canada 10. Matteo Berrettini, Italia Vis mer

Sterke motstandere og små marginer

Fjorårets tap mot Fokina gikk langt i å oppsummere Ruuds opplevelser i Paris.

I 2017 var han uerfaren og røk ikke så overraskende ut i kvalifiseringen. Året etter kjempet han seg inn i hovedturneringen, før det ble tap i annen runde mot rutinerte Albert Ramos-Viñolas.

I 2019 var han rangert godt nok til å gå rett inn. I tredje runde ventet Roger Federer, en av tidenes beste spillere. Det ble tap. Slik gikk det også da grusspesialist og verdenstreer Dominic Thiem var motstander året etter, før Fokina ble for sterk i fjor.

Stort sett har Ruud enten fått svært god motstand, som Federer, eller så har han møtt en spiller som virkelig har hatt dagen, slik Fokina hadde. Sistnevnte gikk til kvartfinalen og hadde sitt livs turnering.

Dermed har Ruud aldri nådd lengre enn tredje runde i Paris. Og selv om Ruud har vunnet en del titler på ATP-touren de siste 12 månedene, er fortsatt fjerde runde i fjorårets Australian Open det beste han har klart i Grand Slam.

Far, trener og eksproff Christian Ruud er enig i at gode motstandere har gjort Grand Slam-tilværelsen litt vanskeligere.

– Alle mellom topp 10 og 50 på verdensrankingen kan slå hverandre. Dette er ikke noe å være bekymret for. Da han tapte for Rublev (Australian Open i fjor), hadde han magestrekk. Casper tar seg jevnlig til semifinaler i ATP 1000. Jeg synes han leverer sterkt. I fjor var det stang ut og et par baller det sto på i Paris, sier Christian Ruud til Aftenposten.

Legenden Roger Federer (t.v.) ble for sterk i 2019.

Idolets turnering

I Norge har man hørt om Casper Ruud lenge. Derfor er det fort gjort å glemme at han fortsatt bare er 23 år gammel. Han har mange år på seg til å prestere i Paris og Grand Slam.

2022 kan være året da han bryter barrieren og kommer seg til en kvartfinale. Det er i hvert fall Team Ruuds mål. Samtidig vil det ikke være noen krise om han spiller veldig bra, men likevel taper i fjerde runde. Motstanderne er så sterke og marginene svært små på denne scenen.

Mye har skjedd siden tapet for Fokina. Ruud har gått fra 16.- til 8. plass på verdensrankingen. Etter fjorårets French Open har han vunnet seks turneringer og står nå med åtte pokaler totalt. Kan det tyde på en opptur i Paris?

Den siste triumfen kom bare for noen dager siden. Etter tre timers spill overmannet han João Sousa i finalen i Genève.

Fakta Casper Ruud Alder: 23 år (født 22. desember 1998) Klubb: Snarøya Tennisklubb Verdensranking: åttendeplass Proff siden 2015 8 ATP-titler: Buenos Aires i 2020, Genève, Båstad, Gstaad, Kitzbühel og San Diego i 2021, Buenos Aires og Genève i 2022. Resultater i Grand Slam: Australian Open: ut i kvalifisering (2017), andre runde (2018), ut i kvalifisering (2019), første runde (2020), fjerde runde (2021). Deltok ikke i år. French Open: ut i kvalifisering (2017), andre runde (2018), tredje runde (2019, 2020, 2021) Wimbledon: ut i kvalifisering (2018), første runde (2019 og 2021) US Open: ut i kvalifisering (2017), første runde (2018 og 2019), tredje runde (2020), andre runde (2021) (©NTB) Vis mer

En kvartfinale i French Open vil nok være gjevere. Da Ruud var ni år gammel, var familien på ferie i Paris under den store turneringen. Han fikk se Rafael Nadal i aksjon. Stjernen ble det store idolet. Siden fikk Ruud trene på spanjolens tennisakademi på Mallorca.

French Open er Nadals lekegrind. Han har vunnet der hele 13 ganger. Ingen kommer i nærheten.

Norske tennisfans drømmer om at Ruud kan kopiere Nadal, i hvert fall én gang. Spørsmålet er om årets turnering kommer litt for tidlig til det.

Forhåndsfavoritter som Nadal og vidunderbarnet Carlos Alcaraz er satt opp på den andre halvdelen av tablået. Ruud vil være favoritt i alle sine kamper helt til han møter Stefanos Tsitsipas i en eventuell kvartfinale.

Men for å komme dit må Ruud bryte sin egen Grand Slam-barriere.

Ruud-Tsonga er kamp to på Philippe-Chatrier-banen tirsdag. Den første kampen der spilles 12.00, noe som betyr at nordmannen neppe er i aksjon før 13.15.