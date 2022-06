Dennis Hauger slo tilbake med historisk seier: – Ubeskrivelig

Dennis Hauger (19) reiste seg fra lørdagens nedtur og vant søndagens dramatiske hovedløp i Formel 2.

Det er hans første seier i et hovedløp i Formel 2-mesterskapet. Red Bull-kollega Juri Vips i Hitech-teamet ledet - men krasjet fra seieren ved å kjøre inn i autovernet da bare seks minutter gjensto av løpet, hardt presset av Hauger på 2. plass.

– Her var det en som hadde litt høye skuldre, sier Atle Gulbrandsen på Viaplay om Vips.

– Det er små marginer. Han gjorde nok en liten feil. Det er trangt og vanskelig, sier Hauger selv om rivalens miss.

– Det er ubeskrivelig. Det er utrolig å komme tilbake fra gårsdagen og vinne, sier Hauger i arenaintervjuet vist på Viaplay.

Han er klar på at selvtilliten øker med de to seirene han har tatt.

– Velfortjent

– Det er en god følelse og være der oppe. Følelsen med bilen er også bedre. Forhåpentligvis kan vi fortsette slik.

Dennis Hauger vant løpet bak sikkerhetsbilen etter som arrangørene hadde en stor jobb med å rydde opp etter Vips’ krasj. Mamma og pappa Hauger var blant de første fremme for å gratulere - sammen med manager Harald Huysman.

– Det er så vel fortjent. Jeg sa før sesongstart - vent til Baku, sier manager Harald Huysman til VG umiddelbart etter løpet. 2022 er Haugers første sesong i Formel 2 etter å ha vunnet Formel 3 i 2021.

– Dette er en historisk dag, fastslår Atle Gulbrandsen på direkten.

Hauger gjentok sitt fast seiersuttrykk i teamradioen: «Winner, winner, chicken dinner». Han ble kjent for denne i Formel 3, men glemte det tydeligvis etter seieren for to uker siden. Derfor var dette første gang vi fikk høre det i Formel 2.

Aurskogs store sønn vant sprintløpet for to uker siden, i selveste Monaco - men hadde ikke vært topp 3 i hovedløpene før oppgjøret i Aserbajdsjans hovedstad Baku søndag morgen.

Han har dermed avansert til 5. plass i mesterskapet. Felipe Drugovich leder klart.

– Løpsintelligens

– Dennis viser løpsintelligens, fastslår Viaplay-kommentator Stein Pettersen på direkten.

Fredag leverte Hauger og Prema Racing årets beste kvalifisering da han ble nummer tre. De spesielle reglene i Formel 2 gjør at det ga åttende beste startspor i sprintløpet lørdag og tredje beste startspor i søndagens hovedløp.

Sprintløpet ble en stor nedtur for Hauger, som kjørte i veggen i kamp med Theo Pourchaire i kamp om 9. plassen. Danske Fredrik Vesti vant.

Dennis Hauger i aksjon i gamlebyen i Baku lørdag.

I hovedløpet søndag lå Hauger lenge som nummer fire, så var han inne til dekkskifte allerede etter ni runder - og teamet gjorde et bra depotstopp slik at nordmannen tjente én plass.

En krasj mellom Roy Nissany og Cem Bölükbaşı ga sikkerhetsbil i flere runder, og i omstarten benyttet Hauger sjansen til å passere Logan Sargeant og hadde plutselig bare Yuri Vips foran seg. Hauger lå omtrent sekundet bak Vips hele tiden - og hadde fordelen av å kunne bruke DRS de gangene han var under sekundet bak estlenderen.

Vips og Hauger økte forspranget til bilene bak - med Sargeant nærmest. Presset av Hauger gjorde Vips en unødvendig feil. Både Hauger og Sargeant kom hårfint unna å krasje med bilen til Vips da de kjørte forbi.

Hauger lå før søndagens løp på 13. plass totalt og tok nå et kraftig hopp på resultatlisten etter hovedløpet gir langt flere poeng enn sprintløpet. Nordmannen er nå nest best av de førerne i feltet som tilhører Red Bulls «rekrutteringslag» mot Formel 1.

– Nå har Dennis vunnet to av de fire siste løpene, så det er virkelig progresjon, sier Thomas Schie i Viaplay-studio.

– Det er to vanskelige gatebaner i Monaco og Baku, og så tar han med seg seier begge steder. Det blir spennende å se hva han kan klare når de nå kommer til vanlige baner, sier Schie.

– Jeg tror han begynner å få godfølelsen og hvordan han skal te seg i kaosløpene i Formel 2.