Tour de France tar grep for å demme opp for hetebølge

Skyhøye temperaturer i lufta får Tour de France-arrangøren til å kjøle ned glovarme veier med flere tusen liter vann.

Skyhøye temperaturer i Frankrike gjør at Tour de France-arrangør ASO velger å kjøle ned glovarme veier med flere tusen liter vann.

NTB-AFP

26 minutter siden

Tour-arrangøren ASO opplyser at lufttemperaturen vil nærme seg 40 grader når sykkelsirkuset inntar Pyreneene tirsdag. Temperaturen i asfalten vil i så fall kunne passere spinnville 60 grader.

– Under en hetebølge, som den vi forventer på over 38 grader, blir veitemperaturen mye høyere enn det, rundt 60 grader, forteller Andre Bancala.

Han er sikkerhetsansvarlig for veiene i prestisjerittet. Flere av feltets ryttere har gjennom denne ukens etapper i Alpene vært tydelige på at heten har vært en stor utfordring.

– Det var fryktelig. Akkurat som en ovn, uttalte Thibaut Pinot etter onsdagens etappe til Col du Granon.

– Jeg skalv og pulsen gikk i høy hastighet, sa Romain Bardet etter kraftanstrengelsen opp til Alpe d'Huez.

Den høyeste veitemperaturen som er målt i Tour de France-sammenheng, kom i Jurafjellene tilbake i 2010. Da ble veiene målt til en temperatur på 63 grader.

Bancala er erkjenner at tiltaket kan by på logistikkutfordringer.

– Vi er nødt til å gjøre det til rett tid. Hvis vi gjør det for sent, vil veien være våt når rytterne kommer. Samtidig må det ikke gjøres for tidlig. Se det for dere: Hvis temperaturen på veiene når 55 eller 60 grader, og pedalene på syklene er 20 centimeter over bakken, så vil rytterne bli eksponert for ekstreme temperaturer.