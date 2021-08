Brødre – men først og fremst treningskompiser: – Jeg bremser ikke

SOLA (VG) Tre blad Ingebrigtsen har i løpet av sine karrierer sikret ett OL-gull, fire EM-gull og én VM-bronse. Den eldste av de tre, Henrik, ser på dem mer som treningskompiser enn som brødre.

GULLJAKKER: Brødrene Ingebrigtsen gikk ikledd gulljakker på Sola flyplass da yngstemann Jakob kom hjem fra OL i Tokyo. Pappa Gjert slaktet jakkene som «harry».

29 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– At vi er brødre føler jeg er mer tilfeldig oppi det her. Vi er mest treningskamerater som har et felles mål, felles ambisjoner og gjensidig utbytte av at vi er tre som pusher hverandre, sier Henrik til VG.

Den yngste av de tre, Jakob, tok familiens første OL-gull på 1500-meteren i Tokyo lørdag. Bak den medaljen ligger det mye prøving og feiling med de to eldre brødrene Henrik og Filip.

– Jeg vet ikke om jeg skal ta æren for noe av OL-gullet, men jeg har gjort det veldig lett for ham. Det er selvfølgelig han selv som står på startstreken og gjør det perfekte løpet, mer eller mindre, men jeg har bidratt til at veien dit har blitt ganske mye lettere, sier Henrik.

Se far-Ingebrigtsens reaksjon på gulljakkene:

Akkumulerer kunnskap

Gjert Ingebrigtsen, trener og far, er tydelig på at Jakob er et produkt av brødrenes opparbeidede kunnskap.

– Alle de feilene vi gjør til sammen, akkumulerer opp kunnskap som forhåpentligvis gjør at vi gjør mindre feil nå og i fremtiden. Og det er det som alle nyter godt av, men kanskje spesielt Jakob, sier Gjert til VG.

Og den kunnskapen skulle Henrik gjerne hatt da han var «ung og lovende».

– Håpet om OL-medalje er enda ikke kjørt. Men ja, jeg skulle gjerne fått en «do over». Altså at jeg var lillebroren til Jakob og lillebror til meg selv, den fjerde i rekka. Det hadde vært optimalt, sier Henrik.

– Tror du at noen av dere klarer å ta han igjen?

– Filip har bronse fra VM 2017, og det er på en måte et steg videre dette her da. Så det blir en veldig spennende sesong til neste år. Jeg tror ikke Filip har gitt opp ennå. Absolutt ikke. Det er ingen av oss som har gitt opp å ta medalje. Vi står på startstreken for å slå alle. Uansett hvem det er, svarer Henrik og fortsetter:

– Jeg bremser ikke fordi «å ja! Jakob er bedre, så da legger jeg meg som nummer to». Det er ikke sånn det funker.

Henrik er tydelig overbevist om at OL-gullet bare er starten på noe stort.

– Det Jakob gjør nå er «stepping stone» for videre arbeid. For vi gir ikke opp her, vi skal videre.

Se gullspurten her:

Ferdig nå

Men OL-helten selv, Jakob, uttalte i podkasten «Ida med hjertet i hånden» i mai at hvis han vinner OL-gull i nærmeste fremtid kan det bli karriereslutt.

Og da han ankom Sola flyplass i Stavanger minnet VG han på uttalelsen sin fra mai.

– Ja, jeg er ferdig nå, sier Jakob til VG spøkefullt med et bredt smil om munnen.

Knapt før han rekker å si ferdig setningen får han streng beskjed av sin forlovede, Elisabeth Skogen Asserson, om at «du kan ikke si det, de kommer til å trykke det» (og får for så vidt rett i det).

– Når du tar OL-gull, så er det sånn at hvis du ikke legger opp, da er du en idiot, legger Jakob til før han greier ut om brorens betydning:

– Det har betydd mye. Han har gått foran og banet vei for meg og Filip. Og det var jo da han var med i OL i 2012 at jeg sa jeg skulle vinne gull i Tokyo.

Og storebror, Henrik, er overbevist på at det kommer flere gull fra 20-åringen.

– Så du hva jeg la ut på «Insta-story» da han tok gullet? spør Henrik VG.

Før vi rekker å svare, er han raskt ute med å besvare sitt eget spørsmål: «Jakob sitt første OL-gull».

– Det kommer flere? spør VG.

– Ja ja, det er akkurat det som er tingen, svarer Henrik.