Clas Brede Bråthen om støtten: – Surrealistisk

AKER BRYGGE (VG) Norges Skiforbund vurderer å si opp Clas Brede Bråthen for det de hevder er utskjelling av enkeltpersoner og uakseptabel atferd. Men i kommentarfeltene får den omstridde hoppsjefen stor støtte. Støttegruppen på Facebook teller nå 31.500 medlemmer.

SKJEBNEMØTE: Clas Brede Bråthen på vei ut fra drøftelsesmøtet med Norges Skiforbund.

6 minutter siden

Gruppen har nesten blitt tre ganger så stor i løpet av en knapp måned.

– Det er enormt med støtte. Det er nesten litt surrealistisk at jeg skal havne i en situasjon hvor jeg får en støttegruppe, sier Brede Bråthen til VG.

Han smiler og fleiper med journalistene på vei ut fra det over tre timer lange møtet med generalsekretær Ingvild Bretten Berg og andre topper fra Norges Skiforbund. Men saken tar på for 52-åringen.

– Det er ikke noe tvil om at dette er krevende. Det skjønner alle, sier han.

På vei inn beskrev han spenningen som foran et svev i en skiflygingsbakke. Men han fikk ingen oppsigelse på Aker Brygge torsdag kveld.

– Det er nok riktig å si at de vurderer det. Og så har vi hele tiden sagt at det ikke er grunnlag for oppsigelse. Nå har vi bare hørt hva grunnlaget er for å kalle inn til et drøftelsesmøte. Og så har jeg fått legge frem hele min historie uten å ha blitt avbrutt en eneste gang. Det føltes bra for meg å kunne legge frem en versjon jeg vet er 100 prosent korrekt, slik jeg opplever det, sier Bråthen.

– Vi har lagt frem vårt syn på saken og vi har hørt på Clas Brede. Det var et fint møte, sier en langt mer ordknapp Bretten Berg da hun sammen med advokat Nina Gundersen Sandnes kommer ut til pressen noen minutter etter at Bråthen og hans to advokater fra LO har forlatt lokalene i Bryggegata et lite spretthopp fra kaikanten.

Sandnes melder at Bråthen nå skal få muligheten til «kontradiksjon» – komme med sine kommentarer – på arbeidsgiverens utspill på det første fysiske møtet mellom Bråthen og Bretten Berg siden bråket brøt løs i august.

Den siste uken har det lekket ut opplysninger om at hoppsjefen påstås å ha brukt «f-ordet» om generalsekretæren internt i forbundet.

– Angrer du på noe i denne saken?

– Jeg vil ikke si at det er noen konkrete ting jeg skulle angre på. Men totalen ... Jeg ønsker hele tiden å bli bedre, jeg. Og det har jeg tenkt å fortsette med, svarer Bråthen på VGs spørsmål.

– Uansett hva Skiforbundet kommer frem til?

– Det er helt riktig.

– Orker du å stå i jobben?

– Det er like gøy å være i hoppbakken og se små og store skihoppere. Så det går veldig fint. Det får jeg energi av.

Nå setter den omstridte hoppsjefen kursen til fjells.

– Jeg gleder veldig til å treffe veldig gode venner på Geilo og forhåpentligvis le mye og ha det hyggelig. Det skal bli deilig å få koble av litt, sier han.

Den tidligere NRK-, VG-, og Aftenposten-journalisten Terje Svabø bisto Bråthen i drøftingsmøtet sammen med LO-advokatene Marit Håvemoen og Atle Sønsteli Johansen.

– Han er utrolig sterk. En flott fyr. Clas Brede er ærlig og kompromissløs mot seg selv til hele tiden å huske at dette dreier seg om hopp. Det er det han brenner for, sier Svabø.

Han kaller seg «en gammel venn» av Bråthen.

Hans advokater mener at det fortsatt kan finnes en løsning som gjør at 52-åringen kan fortsette i jobben han har hatt på midlertidige kontrakter i 17 år.

– Vi mener jo så absolutt det. Vi har jo tatt ut et søksmål som vi står ved og mener at det er noen saklig grunn for oppsigelse, sier Marit Håvemoen til VG.

– Nå skal vi vurdere det som arbeidsgivers grunnlag for en oppsigelse opp mot de opplysninger han har delt med oss. Nå har vi et grunnlag skiforbundet skal ta sin beslutning på, sier Skiforbundets advokat Nina Gundersen.