Berge gir seg som landslagssjef - nå vil Kolstad ha ham til klubben

Norges Håndballforbund melder at Christian Berge gir seg som landslagssjef. Nå varsler Kolstad samtaler med treneren.

Christian Berge gir seg som landslagssjef.

24. feb. 2022 10:03 Sist oppdatert nå nettopp

Christian Berge har overfor Norges Håndballforbund uttrykt at han ønsker å bli klubbtrener igjen.

– Savnet etter å stå på gulvet med laget mitt hver eneste dag, er stort. Følelsen har vokst seg større og større den siste tiden, og jeg mener at jeg trenger et daglig virke for å bli mest mulig skjerpet i jobben min. Derfor har jeg nå informert NHF om at tida er inne for min del til å bli klubbtrener igjen, sier treneren til håndballforbundets nettside.