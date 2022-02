Her er Christian Berge på Værnes

Christian Berge ble torsdag ettermiddag plukket opp på Værnes av Kolstad Håndball.

Her blir Christian Berge plukket opp på Værnes av spillerkoordinator i Kolstad, Harald Pedersen, rundt klokka 13 torsdag ettermiddag.

24. feb. 2022 10:03 Sist oppdatert 17 minutter siden

Det var ved 13-tiden at Harald Pedersen, som er ansatt i Kolstad som spillerkoordinator, plukket opp Christian Berge på Værnes. Nå venter de siste forhandlingene med Kolstad, om å bli hovedtrener for klubben.

Tidligere torsdag ble det kjent at Berge slutter for trener for håndballandslaget