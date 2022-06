– Rekdal er vel hårfin favoritt

Den gamle stopperkjempen Per Verner Rønning hyller Rekdals RBK.

Levanger-trener Per Verner Rønning og spillende assistent Jo Sondre Aas.

– Min egen cuphistorie med RBK er vel heller skral. Vi kom til finalen et år, og tapte mot Molde. Da satt jeg på tribunen med omtrent avrevet akillessene. Så satt jeg på benken da vi røk ut mot Ranheim. I den kampen husker jeg at Stefan Strandberg ble skadet, og jeg tenkte at «nå får jeg muligheten». Men så flyttet jaggu Perry inn Micke Dorsin som stopper. Jeg var vel ikke god nok da sikkert, sier Per Verner Rønning.

Rønning fikk 44 kamper for RBK i perioden 2011–2014.