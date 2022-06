Slik forklarer han alle tatoveringene: – Det som skjer når man kjeder seg

BISLETT (VG) Jakob Ingebrigtsen (21) pryder kroppen sin med nye tatoveringer omtrent i samme takt som han setter rekorder og vinner mesterskapsgull.

2020 og 2022: Jakob Ingebrigtsen i aksjon på Bislett i juni 2020 til venstre – og torsdag denne uken til høyre.

Det er to år og ganske mange tatoveringer mellom bildene over her.

– Samler du på tatoveringer?

– Neeeei, svarer Jakob Ingebrigtsen – og lar det henge litt i lufta – omkranset av mediene etter å vunnet «Drømmemila» under Bislett Games torsdag.

Vel å merke som første nordmann, kun 14/100 bak den 37 år gamle europarekorden til Steve Cram med tiden 3.46,46 – som også er personlig rekord, norsk rekord, årsbeste i verden og Diamond League-rekord.

– Samler og samler – det er kanskje det som skjer når man kjeder seg litt for mye og er litt for mye på treningsleir, kan man vel si, tilføyer han.

VG er ikke alene om å ha lagt merke til at OL-gullvinneren på 1500 meter får har påført alle sine kroppsdeler finurlige tegninger, symboler, skrifttegn og enkeltstående ord i løpet av relativt kort tid. TV-kommentator Morten Langli kommenterte fredag sitt syn slik: «Litt blekk på kroppen reduserer ikke farten. (...)»

– Alle tatoveringene, øker de for uke i antall?

– Nei, jeg vil ikke si for hver uke – det gjør de ikke.

– «REX» på venstre lår, hva står det for?

KONGE PÅ VENSTRE LÅR: Jakob Ingebrigtsen bruker ganske kort tid på å legge konkurrentene bak seg. Tatoveringene tar åpenbart litt lengre tid. «Rex» – som betyr konge – har han fått risset inn på venstre lår.

– Hva det står for? Da får man vel bruke Google, svarer Jakob Ingebrigtsen – for så i samme humørfylte tone håndtere andre typer spørsmål.

For eksempel:

– Hvor mye har du å gå på før VM om en måned?

Jakob Ingebrigtsens svar: – Altfor mye.

– Hvilke oppgaver vil du pålegge Henrik (Ingebrigtsen) nå som han har tatt på seg rollen som manager, rådgiver og det meste?

Jakob Ingebrigtsens svar: – Nå har jeg sagt til ham at «nå er det opp til deg, nå får du skape noe magisk – make it happen».

– Filip (Ingebrigtsen) er skadet, Henrik går på smertestillende. Bekymrer det deg mot VM?

Jakob Ingebrigtsens svar: – Nei, alle har sine egne problemer som man må jobbe med. Jeg har mine.

– Hva er dine problemer?

Jakob Ingebrigtsens svar: – Det kan være så mye. Alle må gjøre det de til enhver tid mener er best for seg selv. Om det er å sove litt ekstra den ene dagen eller spise godt og gjøre noe øvelser.

Rex er det latinske ordet for konge. Kong Harald undertegner dokumenter Harald R (ex).

VG gir seg ikke:

– Vet du hva Rex betyr?

– Ja, det vet jeg, så dum er jeg ikke. Jeg er en god løper, ikke så mye annet, men det får være måte på, svarer han – med seierssmilet intakt.

Foran VM i Doha i 2019 måtte han svare på spørsmål om han var blitt forfengelig og en jålebukk. Han tilbakeviste det og begrunnet godt synlig ørepynt og prangende armbåndsur med at «det er lov å ta seg ut», og at han da – etter EM-gull året før – var kommet i en posisjon der han måtte gi mer av seg selv.

Da hadde han noen få små og lite synlige tatoveringer.