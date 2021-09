Har storspilt i Italia: Nå er Tiller-gutten tatt ut på landslaget

Dennis Johnsen er tatt ut i Ståle Solbakkens a-landslagstropp.

Fast i serie A. Dermed også plass på a-landslaget for Dennis Johnsen.

28. sep. 2021 12:16 Sist oppdatert 8 minutter siden

Dette er første gang 23-åringen fra Tiller er tatt ut på a-landslaget. Han har tidligere u-kamper.

Startet alt i Italia

Johnsen spiller for Venezia i serie A. Her har han levert solid:

* Først var han med å rykke opp med klubben i vår.

* Denne sommeren og høsten har Johnsen spilt fast på øverste nivå i Italia.

– Han har overrasket oss, særlig i de siste kampene i serie A, sier Solbakken når han begrunner uttaket.

- Han hadde blant annet en fin involvering så sent som mandag, fortsetter Solbakken - og tenker på at Johnsen fikk et mål annullert i 1–1-kampen mot Torino.

– Han har også blitt mer disiplinert, sier landslagssjefen.

«Duell» med Dønnum

Solbakken er samtidig tydelig på at Johnsen kom inn i troppen etter en «duell» med Aron Dønnum, som spiller for belgiske Standard Liege.

– Dennis spiller på et lag som ikke er blant de beste, og han har vært nødt til å justere seg kraftig defensivt. Det er ikke Dennis som skal bære denne troppen, men vi tar ham inn for å se på ham, forteller han.

En rekke u-landskamper: Dennis Johnsen, som havnet i sentrum i forbindelse med en u21-kamp for noen år siden.

Fra Tiller

Johnsen er Tiller-talentet som havnet i Rosenborg i 2014, og dro videre til Heerenveen og nederlandsk fotball.

Kantspilleren ble så kjøpt til u20-laget til Ajax i 2017, og fikk også et par a-kamper for det nederlandske storlaget.

I 2019 og 2020 måtte han imidlertid starte «litt på nytt», med utlån påde i Heerenveen og Pec Zwolle, før han ble hentet til Venezia.

Der har han fått fart på a-lagskarrieren. Først med opprykket, og nå med å etablere seg i serie A.

Konflikt med Smerud

Johnsen har også en lang landslagskarriere bak seg, helt fra u18-laget i 2016.

Han fikk også 17 kamper for U21-landslaget, før han høsten 2019, sammen med Rafik Zekhnini og Tobias Heintz, uttrykte misnøye med u21-trener Leif Gunnar Smerud.

Det endte i en konflikt som fikk stor oppmerksomhet.

Johnsen ble blant annet ikke kontaktet da «nødlandslaget» ble tatt ut i fjor høst, med Smerud som trener.

Johnsens forhold til Smerud var også noe Solbakken fikk spørsmål om under pressekonferansen.

- Det har jeg ikke tenkt på, hørt om eller vurdert, sier Solbakken.