Vant tungvektstittelen. Men familien hadde holdt det hemmelig at faren var død.

Bruno Cappelozza (32) jubler over å ha vunnet en tungvektstittel i MMA og over åtte mill. kroner. Så blir han fortalt at pappa João døde noen dager før.

EMOSJONELT: Bruno Cappelozza jublet først over tungvektstittelen. Så fikk han vite at faren hadde gått bort noen dager før.

29. okt. 2021 09:50 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Familien har holdt det hemmelig for ham, så han kunne konsentrere seg om sitt livs kamp i buret.

– Den gladeste og tristeste dag i mitt liv, skriver brasilianeren på sosiale medier.

Cappelozza nådde et stort mål da han ble tungvektsmester etter seier over kroaten Ante Delija i en tøff duell i Hollywood i Florida.

Rett etter å ha fått dommernes avgjørelse i sin favør, noe som kronet ham til mester, fikk han den vonde nyheten.

Kommentatoren i MMA-serien PFL (Professional Fighters League) fortalte på deres sending under kampen at familien hadde valgt å holde sørgebudskapet hemmelig for Bruno.

Faren João døde søndag, mens tittelmatchen gikk onsdag. Få timer etter kampen postet MMA-stjernen et bilde sammen med faren på Instagram. Der beskrev han sine følelser.

– Den gladeste og tristeste dagen i mitt liv. Jeg visste ikke at jeg hadde mistet min største kjærlighet og venn. Takk for alt, ting som bare Gud forstår. Takk for at du lærte meg å være det menneske jeg er, heter det.

Cappelozza kom aldri til pressekonferansen etter matchen, og ifølge teamet tok han første fly hjem til São Paulo i Brasil.

Han gråt først bare av glede over seieren, så kom helt andre tårer da han ble fortalt om tapet av faren.

Les også MMA-Hamlet tapte millionkampen

Det som skjedde med Cappelozza minner om Lillehammer-OL i 1994 da den usbekistanske freestyle-utøveren Lina Tsjerjazova ikke ble fortalt at moren hennes var død før hun hadde vunnet gull i hoppkonkurransen på Kanthaugen.

Brune Cappelozza har hatt en veldig spesiell karriere. Han utkjempet først kamper hjemme i Brasil, så var han en del av den japanske MMA-organisasjonen RIZIN - uten hell, deretter var han borte fra buret i tre år - før han nå har tatt fire strake seirer og vunnet tungvektstittelen i PFL.

Ante Delija har tapt bare to kamper i sin karriere - begge mot Cappelozza.

Den 188 cm høye brasilianeren veier «bare» 107 kilo og beveger seg lynraskt i buret. Hans tittelkamp var det i det samme stevne der norske Marthin Hamlet tapte finalen mot en annen brasilianer, Antonio Carlos Jr.