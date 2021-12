– Jeg var på vei til å bli ganske bra i år. Det plager meg litt at jeg ikke får vise det.

Sesongen er over for Kjetil Jansrud (36). Lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde er glad for å høre at veteranen nekter å gi opp.

Kjetil Jansrud orienterte pressen om skadeomfanget etter fallet i Beaver Creek tidligere i desember.

6 minutter siden

– Jeg krysser alle fingrene for at han vil komme tilbake, og det sier han jo selv at han vil også. Hvis han bare jobber strukturert, og med den erfaringen han har, så er alt mulig, sier Kilde.

Forrige uke fikk Kjetil Jansrud den tunge beskjeden. Sesongen hans var over på grunn av kors- og leddbåndsskaden han pådro seg etter fallet i Beaver Creek 3. desember.