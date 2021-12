Frankrike snøt Danmark for VM-finalen: - Helt vilt skuffende

GRANOLLERS (VG) (Frankrike-Danmark 23–22) De danske keeperne leverte fantastiske redninger med alle kroppsdeler. Men til slutt falt Danmark mot favoritten Frankrike i VM-semifinalen.

17. des. 2021 18:59 Sist oppdatert nå nettopp

Fortvilelsen var enorm hos danskene da de franske OL-vinnerne snudde kampen i sluttminuttene.

– Det er frustrerede og og helt vilt skuffende. En virkelig ergelig og tom følelse å stå med, sier keeper Althea Reinhardt til VG.

– Åhhh. Nei. Jeg må ha skutt veldig hardt, sier den franske VM-debutanten Alicia Toublanc når VG viser henne bildet av ballen som bretter seg i fjeset Danmarks keeper Althea Reinhardt bare tre minutter ut i kampen.

– Jeg så at hun gråt og sa sorry, legger hun til.

Reinhardt reagerer på at Frankrikes høyrekant ikke fikk noen straff av de spanske dommerne.

– Det er selvfølgelig frustrerende. Det var en helt åpen sjanse og et helt fritt skudd. Men jeg er sikker på at hun ikke gjorde det med vilje, svarer Odense-keeperen.

Danskene har ikke vært i VM-finalen siden Anja Andersen herjet med Norge og Danmark vant sitt eneste VM-gull med 33–20 i Berlin-finalen i 1997. Nå ender de i VM-bronsefinalen. Som i 2013 da Danmark vant sin foreløpig siste medalje i kvinnehåndball.

– Vi gjør litt for mange feil, og så taper vi på marginene, sier Reinhardt.

Keeperen trekker frem den franske rutinen som avgjørende, da Frankrike helt mot tampen snudde kampen.

Frankrike kan ta sitt tredje VM-gull, hvis de skulle vinne søndagens finale.

– Vi er vant til å ha disse jevne kampene. Vi måtte holde hodet kaldt, og det klarte vi. Vi ga aldri opp, sier Frankrikes Laura Glauser til VG om semifinalen.

– Hvem håper du blir motstander i finalen, Norge eller Spania?

– Vi kan ikke håpe noe, for begge er veldig gode. Vi vil gi alt for å vinne VM, sier keeperen.

Frankrike vant OL-gull i sommer, og stjernespilleren Allison Pineau gleder seg til nok en finale.

– Det er virkelig glimrende følelse. Det er utrolig at vi igjen er i finalen, bare noen måneder etter i sommer, sier hun til VG.

– Hvem tror du dere møter i finalen?

– Jeg er veldig spent. Spania kjemper for en finaleplass på hjemmebane. Jeg tror det blir Norge, men du vet aldri.

Det startet med to redninger av Althea Reinhardt. Så traff den franske høyrekanten Alicia Toublanc den danske keeperen rett i fjeset fra kort hold etter tre minutter.

Reinhardt gikk rett i gulvet og måtte hjelpes ut.

– Det går helt fint nå, sa Reinhardt til VG etter kampen, og sier at hun fikk en smell i ansiktet og nakken, men at det ikke var noe problem å komme tilbake på banen.

Sandra Toft kom inn noen minutter, men Odense-målvakten kom snart tilbake på banen. Med sine syv redninger var hun 1. omgangs store spiller for et Danmark som grep initiativet begjærlig.

KOM PÅ BENA: Thea Reinhardt kom tilbake på banen og levert en stor kamp selv om VM-finalen røk til slutt.

– Veldig, veldig godt gjort, mente TV3-ekspert Ole Erevik.

Jesper Jensens jenter ledet to ganger med fire mål etter forsvarsspill av klasse styrt av Line Haugstvedt. Forsvarssjefen plusset på med tre perfekte scoringer før den franske forsvaret hadde etablert seg.

– Hun spiller med en vanvittig autoritet. Hun ligger godt an til å bli VMs beste forsvarsspiller, mente Gro Hammerseng-Edin i TV3-studioet ved pause.

Danmark ledet 10–12, men hadde et klarere spillemessig overtak på de franske favorittene. OL-vinnerens keeper Laura Glauser spilte seg stort opp frem mot pause med en dobbeltredning. I omgangens siste sekund bommet straffespesialist Simone Petersen på sin første straffe i VM.

Glauser sto inne på streken og gjorde en svært god redning.

TIL NY FINALE: Alicia Toublanc scoret viktige mål på slutten etter å ha slått ut den danske keeperen i åpningen av kampen. Anne Mette Hansen og Mie Højlund må nøye seg med bronsefinale.

2. omgang startet med at veteranen Allison Pineau satte sin tredje straffe. Dermed var Frankrike bare ett mål bak. Men Anne Mette Hansen slo umiddelbart tilbake med to danske scoringer. Dermed var initiativet fortsatt kledd i rødt og hvitt.

De danske jentene beholdt roen og Althea Reinhardt beholdt redningene. Men Frankrike var seige som en ukegammel bagett. Grace Zaadi utlignet til 20–20 ti minutter før slutt. Pineau kunne gitt dem ledelsen på straffe rett etterpå. Men da kom Sandra Toft inn med en superredning.

Mie Højlund scoret sitt tredje mål på kort tid og Toft fulgte opp med en dobbeltredning. Frankrike fortsatte fremmarsjen og høyrekant Toublanc traff nå i mål og ga Frankrike ledelsen for første gang i 2. omgang.

Den råsterke strekspilleren Paulette Foppa sørget for ny fransk ledelse to minutter før slutt. Hun ble matchvinner. Frankrike misset på en flygerforsøk 17 sekunder før slutt, men Danmark klarte ikke å få noe mer ut av sluttsekundene enn et frikast.

Frankrike har forsynt seg grovt av medaljefatet de siste årene. De slo Norge i VM-finalen i 2017 og fulgte opp med EM-gull på hjemmebane året etter. I fjor ble det 22–20-tap for Norge i EM-finalen, men i OL var de igjen tilbake på toppen av seierspallen.

Nå kan det bli en ny jevn batalje mellom Frankrike og Norge i finalen. Men da må håndballjentene revansjere semifinaletapet for Spania i VM for to år siden. Det er ventet full arena i Palau d’Esports Granollers.