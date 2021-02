Irritert Lundby gir opp verdenscupen etter skikaos: – Det går ikke

Maren Lundby (26) har vunnet verdenscupen sammenlagt tre sesonger på rad. Etter at SAS rotet bort skiene hennes før fredagens konkurranse, tror hun sesongens konkurranse er spolert.

Maren Lundby retter blikket mot VM. I verdenscupen sammenlagt mener hun å ha havnet for langt bak. Foto: Geir Olsen, NTB

– Nå sitter jeg men følelse av at i dag får vi ikke gjort noe med.

Når Aftenposten snakker med Maren Lundby på telefon er fredagens hoppkonkurranse i østerrikske Hinzenbach akkurat avsluttet. Selv om Lundby er på plass i Østerrike, gikk konkurransen uten henne.

Grunnen?

Da Lundby og resten av landslaget fløy til Wien torsdag, ble tre av utøvernes ski stående igjen på Gardermoen. Bare et lite kvarter før kvalifiseringen til fredagens renn startet, var skiene til Lundby på plass i Wien. Men med 2,5 timers kjøretur til den østerrikske hovedstaden, var det ingen mulighet å få dem på plass til konkurransen.

Noen av lagvenninnene fikk låne ski av konkurrentene som var både for korte og for lange, men Lundby valgte å stå over rennet som helhet.

– Jeg har vært litt irritert, innrømmer Lundby.

Fakta Veien mot VM For Maren Lundby og resten av hopplandslaget gjenstår følgende konkurranser før VM: 6. februar: Normalbakke, Hinzenbach 7. februar: Normalbakke, Hinzenbach 19. februar: Normalbakke, Rasnov 20. februar: Lagkonkurranse mikset lag, Rasnov Vis mer

Kvandal på tredje

Men en norsk utøver fikk med seg skiene til Østerrike. 19-åringen Eirin Maria Kvandal tok for to helger siden en sensasjonell verdenscupseier i sitt andre verdenscuprenn.

På sine egne ski fortsatte Norges nye hoppkomet å imponere. Etter den første omgangen lå Kvandal på femteplass, men et monsterhopp på 90 meter sikret tredjeplassen den andre omgangen.

Slovenske Nika Kriznar vant rennet foran lagvenninne Ema Klinec.

Eirin Maria Kvandal fortsatte å imponere under verdenscupen i Hinzenbach. 19-åringen ble nummer tre. Foto: Geir Olsen, NTB

Lundby gir opp verdenscupen

For Maren Lundby tilbake på hotellet var det likevel hjemmehåpet Marita Kramers fjerdeplass som nok gjorde mest vondt.

Det ga Kramer en god luke på toppen av verdenscupen sammenlagt med 410 poeng. Maren Lundby er etter rennet på 8. plass med 163 poeng.

Lundby mener differansen på nesten 250 poeng er for stor til at hun kan vinne sin fjerde sammenlagtseier på rad.

– Det går ikke. Verdenscupen sammenlagt får bli som det blir. Det er nok kjørt, sier hun bestemt.

Om bare drøye to uker starter Ski-VM i Oberstdorf. Gode resultater der kan redde en ellers laber sesong, mener Lundby.

– Målet for sesongen har hele tiden vært VM. Det blir bare et enda klarere mål for meg. Sånn sett er det veldig greit. Nå må jeg prioritere mot det og gjøre det som skal til for at jeg skal være bra der. Om jeg lykkes der, er sesongen reddet. Om jeg får til det jeg ønsker, så kommer jeg til å huske dette som en god sesong.

Maren Lundby har tre krystallkuler som bevis på seierne i verdenscupen sammenlagt. Hun tror ikke det blir en fjerde denne sesongen. Foto: Geir Olsen, NTB

Motgang og motivasjonssvikt

For der de siste årene av Lundbys karriere bare har pekt rett oppover, har sesongen 2020/2021 har budt på en god del motgang.

– Det startet allerede i august da jeg måtte avbryte oppkjøringen på grunn av jumpers knee. Da var jeg frem til desember uten hopping.

Flere avlysninger, og ustabile resultater, har også tært på Lundbys motivasjon.

– Jeg er ingen god utgave av meg selv når jeg er likegyldig og ting er litt flatt.

Men etter fredagens skikrøll, er Lundbys motivasjon på topp for å revansjere seg i bakken lørdag.

– At jeg er litt innbitt, tror jeg kan slå bra ut. Jeg gleder meg veldig til å konkurrere i morgen.