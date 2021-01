Tysk avis: Kapp Verde har trukket seg fra VM

KAIRO (VG) Ifølge tyske Sportschau har coronarammede Kapp Verde forlatt VM i Egypt. Det skjer etter et titalls positive tester før og under mesterskapet.

SKAL VÆRE UTE AV VM: Kapp Verde og Leandro Semedo har bare spilt en kamp, mot Ungarn, i Egypt. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

18. jan. 2021 13:39 Sist oppdatert nå nettopp

«Kapp Verde er ikke lenger en del av VM i håndball. Laget har forlatt Egypt», skriver Sportschau mandag ettermiddag.

Kapp Verde stilte med bare 11 mann av en tropp på 20 mot Ungarn i VM-åpningen, etter et stort utbrudd rundt avreise til Egypt. Lørdag kom nyheten om at Kapp Verde fikk ytterligere to coronatilfeller i sin tropp.

Dermed har laget bare hatt ni friske spillere. Reglene til Det internasjonale håndballforbundet tilsier at man må være ti spillere for å stille fra start til en kamp. Siden Kapp Verde ikke oppfylte kravet til søndagens match, tapte de 0–10 for Tyskland - uten at kampen ble spilt.

Berges reaksjon

Nå skal de altså ha trukket seg fra VM. Det betyr i tilfelle at Uruguay går videre til mellomspillet - uten å ha vunnet en eneste kamp. Det er også første gang Uruguay deltar i et verdensmesterskap i håndball for herrer.

– Jeg legger ekstremt lite fokus på det. Vi har nok med oss selv og få våre hjul til å gå i gang knirkefritt. Det er det vi holder på med nå, er landslagssjef Christian Berges reaksjon overfor VG.

Kapp Verde var i gruppe med Tyskland, Ungarn og Uruguay. Sistnevnte vant fredag 34–27 mot øystaten i Atlanterhavet. Matchen ser ut til å bli den eneste Kapp Verde spiller under årets VM i Kairo.

Tredje nasjon ute

Rett før VM begynte måtte USA og Tsjekkia trekke seg på grunn av store utbrudd i troppene deres. De ble erstattet av Sveits og Nord-Makdeonia.

Samtidig har det vært stor frustrasjon blant mange deltakere under VM. Norge var sjokkerte over forholdene de møtte på spillerhotellet i Kairo. Det har i tillegg vært et titalls positive tester blant ulike spillere, folk fra media og hotellansatte.

PS: Norge møter Østerrike til den tredje og siste kampen i gruppe E mandag kveld klokken 20.30. Matchen vises på TV3.