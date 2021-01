Johansson om den knallharde hopp-rivaliseringen: – Helt fantastisk

LAHTI/OSLO (VG) 21,2 poeng skilte Norge, Polen, Tyskland og Østerrike i nok en tett lagkonkurranse. Nordmennene setter pris på den tøffe kampen.

BEST: Marius Lindvik, Halvor Egner Granerud, Robert Johansson og Daniel-André Tande sikret norsk seier i laghopp lørdag. Foto: MARKKU ULANDER / Lehtikuva

– Jeg synes det er veldig gøy. Det er veldig gøy når det er jevnt og flere nasjoner som kan vinne. Spesielt i dag var det fire lag som kjempet om seieren, sier Halvor Egner Granerud til VG i Lahti.

Han får beskjed av Alexander Stöckl om at han var litt «heitere» i andre omgang, en vurdering han er enig i etter knallsterke 130 meter i første omgang. «Ja, ja», sier Granerud og trekker på skuldra, «da må det ha vært mye positivt også, da», sier han til sjefen.

Graneruds 124,5 meter i andre omgang sikret likevel seieren i lagkonkurransen for Norge i Lahti lørdag kveld, foran Polen med 5,9 poeng. Daniel André Tande, Robert Johansson, Marius Lindvik og Granerud utgjorde det norske laget.

Stoch advarer

Selv om Østerrike har vunnet de to foregående lagkonkurransene, og Norge knivet i et utrolig drama med Tyskland i VM i skiflyging, trekker han frem nettopp Polen som største konkurrent om VM-gullet i laghopp.

– Jeg synes nivået er veldig høyt denne sesongen, og det er flaks og dagsform som avgjør hvem som vinner. Norge har mange fantastiske hoppere, men jeg liker ikke den type spørsmål, fordi det er vanskelig å si hva forskjellene mellom Norge og de andre gode lagene, sier den polske stjernen Kamil Stoch til VG.

– Er Norge laget å slå i VM?

– Ingen lag er uslåelige! Dette er så uforutsigbart, sier Stoch.

– Helt fantastisk

Robert Johansson leverte de jevneste hoppene for Norges lag, på henholdsvis 125,5 meter og 126,5 meter, og har ingen problemer med å støtte Graneruds mening.

– Jeg synes det er helt fantastisk, det gir en enormt spennende konkurranse og du må være skikkelig skjerpet og levere på ditt beste om du skal stikke av med seieren. Det er ekstremt jevnt, veldig høyt nivå og lite rom for masse feil, sier han til VG, og sier han «er der han skal være» med tanke på hoppformen inn mot VM.

Landslagssjef Alexander Stöckl er full av glede og optimisme etter den norske seieren, som til slutt var 5,9 poeng stor.

– På dette tidspunktet er dette veldig bra (ettersom VM begynner i slutten av februar). Det er helt fantastisk at det er spennende helt til siste hopp, for produktet er det veldig bra og vi synes også det er mer spennende å kjempe på den måten her, sier Stöckl til VG.

Han er svært fornøyd med at Norge nå har satt seg i en posisjon der de er laget å slå.

PS! Dette var første gang Granerud vant en lagkonkurranse med Norge. Dette var også den første lagkonkurransen Norge har vunnet i verdenscupen i år.