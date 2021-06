Gunde Svan til makker Marit Bjørgen: – Du vil ta igjen!

OSCARSBORG (VG) Marit Bjørgen (41) ble presset til å spise verdens sterkeste chili i 2020-utgaven av «Landskampen». Nå er det hun selv som skal dele ut straffene i kompaniskap med Gunde Svan (59).

STERK DUO: Marit Bjørgen og Gunde Svan blir høstens programledere i «Landskampen» på TV 2. Foto: Hallgeir Vågenes

– Du vil ta igjen, gliser Gunde Svan når VG snakker med de to på Oscarsborg festning utenfor Drøbak. Det er her høstens «Landskampen» spilles inn til TV 2s tredje sesong. Svan og Bjørgen er programledere.

Laget som taper dagens konkurranser, får en straff som blir «sonet» på kveldens middag. I 2020 måtte Frida Karlsson og de andre svenskene danse hallingkast med et strømbånd - styrt av de norske deltakerne. Og Bjørgen måtte altså presse i seg chili så sterk at hun kastet opp - til svenskenes latter.

– Jeg så hvordan Gunde koste seg da vi fikk straff i fjor. Nå er det min tur, smiler Marit Bjørgen.

I 2019-utgaven av «Landskampen» måtte Petter Northug presse i seg svensk «surströmming» som straff. I 2020 var han Svans makker som programleder. Nå overtar Bjørgen den rollen.

– Tror du Marit Bjørgen blir en god erstatning for Northug?

– Vi får se! Det ser bra ut foreløpig, svarer Sveriges gamle skikonge.

Gunde Svan forteller at han stort sett kjente Marit Bjørgen gjennom media - før de møttes i 2020-utgaven av «Landskampen», der Bjørgen var en av de fire på det norske laget.

– Vi ble godt kjent da. Under en slik innspilling finner man hverandre kjapt. Vi har jo samme bakgrunnen.

Marit Bjørgen er tidenes mestvinnende vinterolympier. Men det er noe annet Gunde Svan gjerne snakker om:

– Marit hadde en skikkelig nedtur, la om og kom tilbake og ble så totalt dominerende en gang til. Det er virkelig imponerende, sier svensken med «bare» fire OL-gull og syv VM-gull.

FYR LØS! Kanonene på Oscarsborg er kulisse når årets utgave av «Landskampen» spilles inn med Gunde Svan og Marit Bjørgen som programledere. Foto: Hallgeir Vågenes

– Vi snakket mye om det i fjor, og hun fortalte hvordan hun hadde lagt om treningen og gjorde mye morsom trening. At hun ikke var så sliten inn i vintersesongen. Det var voldsomt imponerende.

– Hva er det som trigger deg til å være programleder nok en sesong?

– Jeg liker å se disse atletene ta i og kjempe. Jeg liker å se andre plage seg - særlig når jeg ikke er med selv, svarer Gunde Svan og gnir seg i hendene for å vise hva han mener.

– Jeg er fornøyd når jeg ser melkesyren renne ut av ørene deres og blodsmaken kommer.

Fjorårets «Landskampen» ble innspilt før Petter Northugs villmannskjøring - men sendt etter. Nå er han altså erstattet av Bjørgen som programleder.

– Jeg liker å ta utfordringen som programleder. Jeg var jo med i fjor og likte konseptet, sier Bjørgen.

Hun minner om at Svan har 30 års erfaring som TV-mann. Etter å ha tenkt seg litt om, innser han at Bjørgen har rett:

– Ja, jeg gikk mitt siste mesterskap i VM i 1991. Så ble jeg ekspertkommentator for SVT i 1992. Det har blitt mye TV gjennom årene. Mitt siste store prosjekt var «I huvudet på Gunde Svan» på TV 4. Men en del prosjekter har blitt satt på vent på grunn av corona.

I «I huvudet på Gunde Svan» spiller han blant annet golf med Annika Sörenstam, ishockey med Peter Forsberg og bordtennis med Jan-Ove Waldner.

– Jeg føler at «Landskampen» er et program som passer meg godt, og så føles det jo trygt og godt å vite at jeg får en rutinert programleder som Gunde Svan ved min side, sier Bjørgen.

