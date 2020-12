Pallen glapp for Kilde i hundredelsdrama – overtok ledelsen i verdenscupen

Aleksander Aamodt Kilde måtte nøye seg med sjetteplass i utforrennet i Bormio, men går inn i det nye året som leder av verdenscupen sammenlagt.

Aleksander Aamodt Kilde kjempet i teten i Bormio onsdag. Foto: Marco Trovati / AP / NTB

NTB

30. des. 2020 13:30 Sist oppdatert nå nettopp

Den norske alpinstjernen, som vant sammenlagtcupen forrige sesong, har tre poengs forsprang til sammenlagttoer Alexis Pinturault fra Frankrike etter onsdagens renn. Pinturault deltok ikke i Bormio onsdag.

Små marginer ble avgjørende i seierskampen i verdenscuprennet i Italia. Til slutt sto østerrikske Matthias Mayer igjen som vinner.

Han slo landsmannen Vincent Kriechmayr med kun fire små hundredeler. Sveitsiske Urs Kryenbühl fulgte ytterligere to hundredeler deretter.

Kilde foran Paris og Caviezel

Aleksander Aamodt Kilde hadde også italieneren Dominik Paris og Mauro Caviezel fra Sveits foran seg på den endelige resultatlista.

Amerikanske Ryan Cochran-Siegle kjørte forrykende og med høy risiko gjennom store deler av Bormio-løypa og ledet underveis med over et halvt sekund, men feil mot slutten gjorde at han endte på plassen bak Kilde.

Cochran-Siegle vant tirsdagens verdenscuprenn i super-G i Italia.

Sejerstad nummer 35

Fra startnummer 28 kjørte Adrian Smiseth Sejersted ned til 35.-plass. Han gjorde en stor feil mot slutten av løypa og tapte mye tid på den. Dermed ble det ingen ny opptur dagen etter at Sejersted kjørte ned til en sterk tredjeplass i super-G-rennet.

Matthias Mayers seier onsdag var Østerrikes første i verdenscupen på herresiden denne sesongen.

– Det var en god runde. Det var humpete over alt, og jeg ga alt. Det holdt til seier i dag, sa den dobbelte OL-mesteren etterpå.