Kristiansand løpeklubb ber sine topputøvere forlate klubben

Elitesatsing var blant motivene da flere medlemmer forlot KIF i 2013 for å danne Kristiansand Løpeklubb. Nå ber de topputøverne sine om å melde overgang til KIF.

Sigurd Tveit (t.v.) har tatt konsekvensen av det nye valget til Kristiansand Løpeklubb, og skal fortsette satsingen i KIF kommende sesong. Eirik Førde

KRISTIANSAND: – Vi har meddelt at vi ikke klarer å gi utøverne våre et godt nok helhetlig elitetilbud i 2021. Vi så at vi var dårlige på det i år, og vi kan heller ikke tilby det neste år. Derfor anbefaler vi våre eliteløpere å gå til KIF, sier Finn Kollstad, leder og trener i Kristiansand Løpeklubb.

Han har sendt ut et brev til klubbens medlemmer hvor det blant annet står: