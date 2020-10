Tennisskrell i Wien: Verdenseneren utklasset av «lucky loser»-spiller

Novak Djokovic gikk på sitt største tap som tennisproff i kvartfinalemøtet med Lorenzo Sonego i ATP-turneringen i Wien. Stjernen vant bare tre game i kampen.

Novak Djokovic fikk på en kjempesmell i fredagens kvartfinale i ATP-turneringen i Wien. Her er han fra finaletapet for Rafael Nadal i Roland-Garros tidligere i måneden. Foto: Michel Euler / AP / NTB

De aller fleste trodde Djokovic skulle ta seg greit videre mot en spiller som egentlig røk ut i kvalifiseringen i forrige uke, men Sonego motbeviste alle spådommer.

Italieneren utspilte Djokovic med 6-2, 6-1. Det er ydmykende tall for den serbiske verdenseneren, som kun én gang tidligere i karrieren har måttet nøye seg med seier i tre game. Det skjedde i en settserie best av fem i Australian Open i 2005.

Fredagens tap er Djokovics første for en «lucky loser»-spiller.

– Det er helt klart min beste seier noensinne. Novak er verdens beste, men i dag spilte jeg veldig godt, sa Sonego.

Djokovic har ambisjoner om å avslutte et kalenderår som verdensener for sjette gang, men tapet i Østerrike gjør at han må vente før det et formelt klart at han tangerer legenden Pete Sampras rekord.

Casper Ruud stilte til start i ATP-turneringen i Wien, men ble slått ut allerede i første runde. Jannik Sinner fra Italia vant onsdag med 7-6 (7-2), 6-3.