Håndballkometen fra Stavanger klar for europeisk storklubb

Skal spille for ungarske MOL-Pick Szeged.

Alexander Blonz er klar for ny klubb. Foto: Vidar Ruud / NTB

Nå nettopp

Alexander Blonz har gjort en kometkarriere på håndballbanen. Som 18-åring og daværende Viking-spiller ble han tatt ut til VM-troppen og har siden tatt steget til Norges beste lag, Elverum, og spilt i flere sluttspill for Norge. Tirsdag ble det klart at han skal bytte beite og spille for en av Europas største klubber de to neste sesongene. 21-åringens nye arbeidsgiver heter MOL-Pick Szeged.

– Det er et riktig steg i karrieren min, et steg opp. De er topp åtte i verden, så for meg er det mer attraktivt, sier Blonz til Aftenbladet.