Spesielt tre faktorer har betydd mye for Norges formel 1-håp

Dennis Hauger (18) la det skuffende fjoråret bak seg med sin første formel-3-seier. Det gir håp om at Norge en dag kan få en sjåfør blant stjernene i formel 1.

Dennis Hauger startet sesongen glimrende. Han kjemper for å en dag få kjøre i formel 1. Foto: Berit Roald, NTB

Kort om saken:

Dennis Hauger tok karrierens første formel 3-seier søndag.

18-åringen satser på å en dag kjøre formel 1.

Hauger byttet lag fra Hitech til Prema før sesongen.

Lettelsen må ha vært stor for Dennis Hauger der han sto øverst på seierspallen i Barcelona og hørte tonene fra «Ja, vi elsker». Han hadde nettopp vunnet sitt første løp i formel 3. Suksess på det nivået vil være avgjørende for om han en dag kan ta steget opp i sportens gjeveste selskap i formel 1.

Nå har han endelig tatt det som forhåpentlig viser seg å bli en forløsende seier.

Han kjørte sin første formel 3-sesong i fjor. Den ble en skuffelse. Én fattig pallplass var høydepunktet. Det er ikke godt nok når du tilhører juniorakademiet til Red Bulls formel 1-lag.

Men Hauger fikk sjansen også i år. Og nå har han startet glimrende. Søndagens seier betyr at han leder formel 3-mesterskapet.

Hva har skjedd siden i fjor for Hauger? Hvordan har han skaffet seg en så god sesongstart?

Stikkordene er nytt lag, erfaring og selvtillit.

Fakta Dennis Hauger Født 17. mars 2003. Kommer fra Aurskog. Kjører formel 3 for Prema Racing. Kjørte for Hitech i fjor. Tilhører Red Bull Junior Team. Tok søndag sin første formel 3-seier. Tok én pallplass i fjorårets debutsesong. Leder årets formel 3-mesterskap, tre poeng foran lagkamerat Olli Caldwell. Vis mer

Tok med seg erfaring fra fjoråret

På Haugers hjelm står det «I never lose, either I win or I learn».

– Man lærer alltid noe. Det i fjor tar jeg med meg som erfaring, sa Hauger til Aftenposten før årets sesongstart.

Den innstillingen hjalp ham gjennom det tunge fjoråret. Da kjørte han for Hitech. Ikke nødvendigvis noe dårlig lag, men en 17. plass for Hauger i mesterskapet tydet på at det ikke bare var kjøringen hans som var grunnen til resultatene.

Meldingen på baksiden av Haugers hjelm er klar: Han ønsker å lære noe hver dag. Foto: Red Bull

Nytt lag og selvtillit

I år kjører Hauger for Prema. Det var det beste laget i formel 3 forrige sesong.

I sitt nye lag har han fra begynnelsen av levert godt. Testene før sesongen var positive. Så kom helgens suksess.

En av de viktigste grunnene til at Hauger nå leverer, er at han føler seg mer komfortabel i Prema-bilen. Han og laget har jobbet beinhardt i vinter for at innstillingene skal passe ham best mulig. 18-åringen føler seg rett og slett hjemme i sitt nye lag.

– Det går mye på selvtillit og at bilen passer min kjørestil bedre.

Han har naturligvis utviklet seg selv og. Ikke bare på banen, men også utenfor. Hauger er blitt flinkere på å gi laget spesifikke detaljer om hva som må gjøres med bilen. Når samarbeidet fungerer godt, går gjerne også bilen fortere.

Dennis Hauger kan bli vanskelig å slå i Prema-bilen. Foto: Red Bull

Slo tilbake etter tabbe

Fredag var han best i kvalifiseringen før åpningshelgen i Barcelona, noe som betydde at han startet fremst i søndagens løp. Det kjøres tre løp hver helg i denne sesongens formel 3. Rekkefølgen på de 12 beste fra kvalifiseringen snus før det første løpet, som går lørdag. I det havnet Hauger på en solid 8. plass.

I lørdagens andre løp kjempet Hauger om seieren, men endte langt bak etter å ha kræsjet da han skulle overta Matteo Nanninis ledelse. Nordmannen måtte tåle kritikk for den mislykkede manøveren (og straff fra dommerne), men ga perfekt svar på tiltale med seieren dagen derpå.

– Åhhh, endelig! kunne man høre en lykkelig og lettet Hauger si over Premas teamradio da han krysset mållinjen i det V Sport-sendte løpet.

Med triumfen blir neppe den nevnte selvtilliten mindre. Ettersom søndagens løp teller mest, leder han nå mesterskapet. Det kan bli meget artig for norske fans om han holder seg øverst resten av sesongen.

Dennis Hauger trives i sitt nye lag. Han er fortsatt tilknyttet Red Bull og kjører derfor i deres klær. Foto: Red Bull

Kjemper for å komme gjennom trangt nåløye

Oscar Piastri vant formel 3 for Prema i fjor. I år er han flyttet opp ett nivå – og dermed ett steg nærmere drømmen om å kjøre med stjerner som Lewis Hamilton og Max Verstappen på den aller største scenen.

Om Hauger kan følge opp den gode sesongåpningen, gjenstår å se. Man skal være forsiktig med å ta av i en sport der nåløyet er så trangt. Hauger selv vet godt at Red Bull-sjefene følger med på hva han gjør. Han vet at kun hardt arbeid og gode resultater vil overbevise dem.

– Man må jobbe beinhardt hvert eneste løp, selv om man er i et av topplagene. Det gjelder å fortsette med det. Jeg vil selvfølgelig være i toppen og kjempe om seirene – det er hovedmålet nå, men det er bare å jobbe på, sa Hauger før sesongstart.

Han fikk belønning for strevet allerede i sesongens første helg. Om han følger opp med flere seiere, kan han fort bli å se i formel 2 i 2022.

PS: Neste løpshelg i formel 3 begynner i Frankrike 25. juni.