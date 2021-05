Casper Ruud briljerte i finalen: – En ny historisk prestasjon

Casper Ruud tok sin andre turneringsseier på ATP-touren. Nå har han én klar ambisjon før sesongens viktigste turnering.

Casper Ruud spilte sin første ATP-finale i Europa lørdag. Foto: AP

22. mai 2021 17:50 Sist oppdatert 27 minutter siden

CASPER RUUD-DENIS SHAPOVALOV 2–0 (7–6, 6–4)

Casper Ruud er én av verdens beste grusspillere.

Det viste han nok en gang lørdag, da han sikret seieren i Geneva Open i Sveits. Nordmannen drev motstander Denis Shapovalov (nummer 15 i verden) til vanvidd med bunnsolid spill og vant i to strake sett.

Ruud hoppet opp og brølte ut i glede da seieren var i boks.

Dette er andre gang Ruud vinner en ATP-turnering, og første gang i Europa, etter seieren i Argentina Open i februar i fjor.

«En ny historisk prestasjon», sier Eurosport-kommentator Christer Francke.

– Det er vanskelig å finne ordene. Dette har vært en fantastisk uke her i Genève, sier Ruud i et intervju vist på Eurosport.

Les også Klemmen med «Europas siste diktator» vakte avsky. Slik påvirket Norge maktpersonenes spill.

Kontraster

Ruud og Shapovalov har en del til felles. Begge er 22 år. Begge har lenge blitt ansett som blant verdens største talenter. Og begge hadde vunnet én ATP-turnering. Før lørdagen.

Tennis-ekspert Sverre Krogh Sundbø ser også en likhet i spillestilen.

– Man snakker ofte om unggutter som kommer inn og moderniserer tennissporten. Nadal og Federer har spilt med et ekstremt tempo, men det har vært en periode uten gutta som slår så hardt. Det er dødsgøy å se hvordan Shapovalov og Ruud slår. De slår «fletta» av ballen! sier Sundbø, som kommenterer tennis for Eurosport.

Disse kontrastene kom til syne på grusen i Genève lørdag. Shapovalov smadret inn noen knallharde vinnerslag. Men Ruud hang med hele veien. Når det var nordmannens tur til å serve, var han bunnsolid. Da ga han ikke engang lillefingeren til Shapovalov.

Et viktig øyeblikk

Et viktig øyeblikk kom på slutten av det første settet. I tiebreaket hadde Ruud fire matchballer. Men så kom Shapovalov tilbake til 6–6.

Kampen var fylt med intensitet og nøyaktig tennis. Men så bommet plutselig Shapovalov totalt ved nettet på en avgjørende ball, og Ruud tok settet. Da satt pappa Christian Ruud og smilte lurt på tribunen i Genève.

Kampen fulgte lenge to mønster. Den som servet, vant gamet. Og begge spillerne var konsentrerte og beherskede. Begge deler stoppet på stillingen 2–2 i det andre settet.

Etter et dårlig slag smalt en rasende Shapovalov ballen i bakken. Da kom de frustrerte faktene. Så sikret Ruud gamet og 3–2-ledelsen. «Yes!», ropte nordmannen

Kanskje hadde han allerede da skjønt tegningen. Ruud fortsatte i et bunnsolid spor og sikret finaleseieren.

Har målet klart før Roland Garros

Nå seiler Ruud opp som én outsider til Roland Garros-turneringen i Paris, som er grussesongens store høydepunkt. Den turneringen starter om en uke.

Lørdag fikk Ruud spørsmål om målet hans for Roland Garros.

– Det er den tøffeste grusturneringen i sesongen. Jeg har spilt bra på grus i år. Jeg gleder meg til Paris. Jeg håper å kunne være med i den andre uken, sier Ruud.

Med det mener han fjerde runde. Det er en viktig milepæl for mange spillere, og et punkt der Grand Slam-turneringene går opp et stort hakk i nivå.

I en eventuell fjerde rundekamp vil Ruud møte én av de fire best rangerte, dersom de ikke blir slått ut tidligere.

– Akkurat nå er Casper Ruud den spilleren de beste har minst lyst til å møte. Så hvis Ruud blir glad om han unngår Djokovic og Nadal i trekningen, tror jeg de blir veldig glade om de unngår Ruud, sier Eurosport-ekspert Sundbø.