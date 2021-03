Sportsdirektøren etter Halvorsens comeback: – Jeg har aldri tvilt på ham

Etter at koronaviruset knuste all motivasjon, og holdt ham utenfor ritt i et helt år, har Kristoffer Halvorsen (24) imponert både på trening – og i sine to første ritt.

– Det er veldig gøy at løpene går som det skal. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Kristoffer Halvorsen. Foto: Kjartan Bjelland

Nå nettopp

– Jeg har aldri tvilt på Kristoffer, sier Stig Kristiansen, sportsdirektør i Uno-X Pro Cycling Team, etter at de to første rittene er unnagjort.

Kristoffer Halvorsen har fått en ny start som syklist. Nokså nøyaktig ett år etter at han syklet Kuurne-Brussel-Kuurne, er han igjen tilbake i Belgia for å sykle en rekke semiklassikere.