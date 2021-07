Veteranenes avgjørelse gjør Berge trist: – Synd at begge legger opp

TOKYO (VG) Bjarte Myrhol (39) og Magnus Jøndal (33) har til sammen scoret 1347 mål for Norge. Landslagssjef Christian Berge (48) er lei seg for å miste begge etter OL.

GIR SEG: Magnus Jøndal og Bjarte Myrhol avbildet under EM i 2018. Sander Sagosen er helt til venstre i bildet.

– Bjarte har vært kaptein for meg hele veien. Det er en du ønsker å ha med deg i krigen. Jeg syns det er synd at begge legger opp, forteller Berge til VG foran åpningskampen mot Brasil.

Avkast er natt til lørdag klokken 02.00 norsk tid. Matchen vises på TV Norge.

Trønderen ble landslagssjef i 2014 og har alltid verdsatt Myrhol og Jøndal høyt.

– Da jeg tok over jobben, var Jøndal et klart valg for meg. Jeg så på ham som en av verdens beste venstrekanter. Begge har prestert veldig bra på landslaget. Det tror jeg også at de vil gjøre denne gangen, sier landslagssjefen.

GOD STEMNING: Berge har alltid brukt Myrhol som kaptein på landslaget.

– Perfekt å avslutte med OL

Mens Myrhol har scoret 795 mål på 257 offisielle kamper for Norge, har Jøndal 552 nettkjenninger på 171 opptredener med flagget på brystet. Begge holder fortsatt verdensklasse.

Flensburg-trener Maik Machulla (44) har uttalt at han «ville elsket» å ha med Jøndal videre, men 33-åringen flytter i stedet hjem til Norge og Follo hvor han vil begynne som lærer i kroppsøving.

– Jeg føler det er perfekt å avslutte med et OL. Jeg har gledet meg lenge til dette. Det blir spennende, sier Jøndal til VG.

Han har aldri snakket i store ord, til tross for at han nær sagt alltid leverer store prestasjoner på banen. I løpet av karrieren har Jøndal blant annet vunnet tysk Bundesliga, spilt to VM-finaler for Norge og tatt EM-bronse.

I JAPAN: Jøndal og Myrhol satt ved siden av hverandre under en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Vil treffe meg hardt

Myrhol avsluttet oppholdet i danske Skjern med tårer etter sin siste kamp. 39-åringen tror det blir følelsesladd også etter karrierens siste kast i Tokyo.

– Jeg tror det vil treffe meg ganske hardt i etterkant, forteller Myrhol, som nå ser frem til kampene mot Brasil, Argentina, Spania, Tyskland og Frankrike i gruppespillet.

Under VM i januar, hvor Norge røk ut i kvartfinalen, slet strekspilleren med en skulderskade. Nå føler han seg friskere.

– Jeg syns jeg har spilt meg i bedre og bedre form utover våren. Personlig har det handlet om å holde fokuset på å være håndballspiller. Det syns jeg at jeg har klart utmerket.

– Hva gjør det med deg at dette er det siste du skal gjøre på en håndballbane?

– Ja, men jeg føler det ikke helt sånn selv, altså. Jeg føler meg bare som en helt vanlig håndballspiller – i et stort mesterskap. Nå er alt fokus på å fylle rollen min i laget, sier Myrhol.

– Vi er avhengig av individuelle kvaliteter i et sterkt kollektiv. Da er vi farlige, sier landslagssjef Berge.