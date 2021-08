Carl Lewis om USA-flause: – De gjorde alt galt

TOKYO (VG) Det hjelper ikke at Usain Bolt er borte. USA sliter fortsatt på de korte distansene for menn i OL.

NY NEDTUR: Cravon Gillespie (i midten) og USAs stafettlag på 4 x 100 meter dummet seg ut og kom ikke til finalen. T.v. Kinas Wu Zhiqiang og til høyre Tyrkias Ramil Guliyev.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Onsdag kveld og torsdag formiddag japansk tid fortsatte nedturen:

Den amerikanske storfavoritten Grant Holloway på 110 meter hekk ble slått av jamaikaneren Hansle Parchment.

USAs lag på 4 x 100 meter ble utslått. Riktignok var de bare to hundredeler unna finaleplass - men for USA er dette en total fiasko.

Den amerikanske gulltørken på 100 og 200 meter for menn fortsetter etter dette OL.

Det siste først: Fra 1984 til 2004 tok amerikanske mannlige sprintere ni av tolv mulige gull på 100 og 200 meter i OL. Nå blir det altså 20 år uten amerikanske gull når det neste gang er sommerleker i 2024.

Les også – Elisabeth er den som gjør at noe er normalt i livet hans

Carl Lewis, som tok fem gull på 100 meter, 200 meter og 4 x 100 meter i tiden 1984–1992, er knallhard på Twitter at USAs stafettlag bare ble nummer seks i sitt forsøk torsdag formiddag her i Tokyo:

– USA-laget gjorde alt galt i herrenes stafett. Vekslingene var feil, løperne løp feil etappe, og det var det var klart at det ikke var noe lederskap. Det var en fullstendig flause.

Trayvon Bromell, Fred Kerley, Ronnie Baker og Cravon Gillespie presterte 38,10. En dårlig veksling mellom Kerley og Baker var svært medvirkende til fiaskoen.

– Vi gjorde ikke jobben, enkelt og greit. Det er ingen unnskyldning, sier Kerley i intervjusonen på Olympiastadion.

Les også Bronsevinneren brast i gråt under åpenhjertig intervju – insisterte på å fortsette

USA har flere ganger tidligere blitt diskvalifisert, men det er første gang de rykter ut av OL-stafetten på tid.

Grant Holloways miss på 110 meter hekk var et sjokk for amerikanerne. Han har vært uovervinnelig i denne øvelsen denne sesongen - og så ut til å vinne også i OL-finalen.

Men jamaikanske Parchment kom bakfra og lurte amerikaneren for gullet med fem hundredeler - etter at Holloway hadde tatt starten. Det er første gang i 2021 at Holloway blir slått, så dette er en av de største overraskelsene på friidrettsbanen i OL så langt.