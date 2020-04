Se arkitektens tegninger nederst i saken

Den private eieren er med på laget, tegninger er utarbeidet. Håndballpresident Kåre Geir Lio er oppglødd, sterk i troen på at det skal være mulig å få utviklet og ombygge arenaen i Bærum til et multianlegg.

– Ja, dette har jeg virkelig tro på, sier han.

For håndballen vil det bli et nasjonalanlegg med plass til 15.000 tilskuere. Arenaen skal også inneholde flere flater som 15–20 idretter kan benytte til trening. Det gjelder både topp og bredde.

I tillegg skal det store bygget på Fornebu fortsatt kunne brukes til konserter, men med litt færre tilskuere enn i dag. Målet er for øvrig at skolene i området skal kunne benytte hallen på dagtid, når det frigjøres areal på siden og i tillegg bygges flere flater i høyden.

Fakta: Telenor Arena Åpnet: 2009 Tidligere navn: Fornebu Arena Eier: Euforum Holding AS Drift: Fornebu Arena AS Brukere: Fornebu Event AS Kapasitet: 15.000 (kamper), 25.000 (konserter) Pris den gangen: 585 millioner kroner Bakgrunn: Bygget hovedsakelig for å være hjemmebanen til Stabæk Fotball, men klubben ble etter hvert kastet ut av arenaen og flyttet tilbake til Nadderud stadion etter 2011-sesongen. Arenaen har hatt en rekke store artister i årenes løp, og vært arrangør for Eurovision Song Contest.

Reiulf Ramstad Arkitekter.

For snaut i Stor-Oslo-området

Spesielt håndballen har ivret for en slik løsning i flere år. Riktignok har håndballen noen storstuer ellers i landet, ikke minst i Trondheim Spektrum der herrene spilte EM i januar. Håkons Hall på Lillehammer har vært en fin ramme når Elverums håndballherrer har flyttet dit i forbindelse med Champions League.

I Oslo har Oslo Spektrum blitt en base, men Håndballforbundet kommer sporenstreks til å flytte NM-finalene og mange andre arrangementer til Bærum hvis hallen bygges om. Og den skal kunne gjøres om til å gi rom for minst syv til ti ordinære håndballflater eller flater til andre innendørsidretter, samt til kontor og administrasjon.

Knust i konkurranse med mindre haller

Lio og samarbeidspartner Euforum Holding, med eier Kjell Chr. Ulrichsen, tenker bredt. De vet også at en søknad vil stå langt sterkere dersom flere innendørsidretter kan benytte Telenor Arena.

– Vi har reist til 40–50 haller i hele verden og sett at arenaer som er langt mindre enn Telenor Arena, har mange flere arrangementer og ikke minst besøkende, sier administrerende direktør Rasmus Sandnes i Euforum Holding.

Han kom inn for 2,5 år siden for å få kontroll på driften. Telenor Arena har i mange år vært et pengesluk, med et underskudd på 30 millioner i året. Derfor er eierfamilien Ulrichsen svært interessert i å finne nye løsninger.

Lise Åserud / NTB scanpix

Mens det i Telenor Arena er 40 arrangementer i året, og på det meste 400.000 besøkende, har mindre haller hatt nærmere 300 arrangementer og én million besøkende.

– Hele øvelsen for oss er å få en mer løpende drift på arenaen og gjøre den mer fleksibel, opplyser Sandnes.

Lærdommen har vært at kombinasjonen idrett på alle nivåer, kultur, musikk og kommersielle aktiviteter som messer og konferanser, kan bli til nytte for flere.

Slik arenaen er i dag, med én stor flate, gir den mange begrensninger. Det blir dessuten så dyrt å leie hele hallen.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Hva er prisen?

Hva vil så regningen komme på, og hvem er man avhengig av for å få til dette?

– Vi har foreløpig ikke sett på kostnadene, men vi er avhengig av Bærum kommune og positive signaler fra politikerne, Viken fylkeskommune og myndighetene, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

Han mener at Fornebu, som om noen år får 50.000 innbyggere, like mange som på Lillehammer, vil ha et stort behov for idrettsflater.

Sandnes legger til at det kan være flere løsninger på eiersiden, som eksempel å få inn flere investorer, at idretten selv har en eierandel. For å kunne gjøre dette er man også avhengig av tippemidler.

Ordføreren begeistret

Håndballen og Euforum Holding har startet med å sende et brev til Bærum kommune ved ordfører Lisbeth Hammer Krog. Hun er begeistret.

– Jeg synes det er kjempespennende tanker å få til et multianlegg der mange innendørsidretter også får sin plass, men med fokus på håndballen.

Hammer Krog er så definitivt håndballinteressert og har vært på landskamper i Telenor Arena tidligere. Hun har allerede begynt å glede seg til at kvinnene skal ha sin EM-finale der i desember.

– Men hva må skje for at politikerne skal bli med på dette?

– Først må det en omregulering til. Opprinnelig var Telenor Arena en innendørs kunstgressbane. Den er regulert til mye fotball. Så må det undersøkes om skolene kan bruke hallkapasitet på dagtid, sier ordføreren.

Fylkeskommunen skal blant annet bygge en videregående skole på Fornebu, og flere andre skoler er planlagt i fremtiden.

Audun Braastad / NTB scanpix

Hun har fått brevet fra Norges Håndballforbund, og informert formannskapet. Saken vil bli tatt opp, men foreløpig kan hun ikke si akkurat når.

Slik ser illustrasjonene til nye løsninger i en ombygd arena:

Reiulf Ramstad Arkitekter.

Reiulf Ramstad Arkitekter.

Reiulf Ramstad Arkitekter.

Reiulf Ramstad Arkitekter.

Reiulf Ramstad Arkitekter.