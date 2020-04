Etter noen år i de lavere divisjoner, og med knallhard jobb for å bli kvitt milliongjelden fra fortiden, skulle tradisjonsrike Viking HK gjøre seg klar for comeback til eliteserien kommende sesong.

De hadde lagt opp til et beskjedent budsjett på 2,5 millioner kroner, opp en halv million fra forrige sesong på nivå to. Men under koronapandemien har situasjonen og forutsetningene forverret seg kraftig.