Norges Idrettsforbund: Norsk idrett har tapt 1,5 milliarder som følge av koronakrisen

Saken oppdateres.

Det skriver Norges idrettsforbund i en pressemelding.

Helt siden idretten ble stanset med umiddelbar virkning 12. mars, har man snakket om at idretten taper mye penger.

At «norsk idrett blør», er blitt gjentatt og gjentatt fra både høye topper og bredden av norsk idrett.

Norges Idrettsforbunds (Nif) første estimat for tap i løpet av perioden 5–31. mars var på 500 millioner.

Så kom regjeringen med en krisepakke på «kun» 600 millioner som skulle dekke mars og april. Idretten mente det både var for lite, og at pakken var feil innrettet.

At den var feil innrettet, ble etablert som en sannhet da det ble kjent at idretten bare hadde søkt om 264 av de 600 millionene i krisepakken.

Dagen etterpå ropte fotballpresidenten varsko. Han mente at fotballen alene måtte tilføres 600 millioner. 300 millioner til breddefotballen og 300 millioner til toppfotballen.

Kulturminister Abid Raja lovet å justere krisepakken. Den skal være klar senest 12. mai, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Men hvor mye penger har egentlig norsk idrett tapt?

Har kartlagt på spreng

Det spørsmålet har stått sentralt hos Norges idrettsforbund i en lang periode. Helt siden før tallene fra krisepakken ble offentliggjort første gangen, har de jobber på spreng for å kartlegge det faktiske tapet i norsk idrett før en ny innretning på krisepakken skulle offentliggjøres.

Etter en landsomfattende undersøkelse har de nå kommet frem til at norsk idrett har et nettotap på 1,5 milliarder kroner for månedene februar til juni.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Idrettslagenes tap på nesten milliarden

Gjennom et spørreskjema har en tredjedel av landets idrettslag rapportert inn sine tap. Disse lagene utgjør 57 prosent av den totale medlemsmassen i norsk idrett.

Basert på disse tallene har idrettsforbundet estimert et nettotap på 972 millioner for idrettslagene.

Nesten 40 prosent av lagene mener at en varig reduksjon i aktivitetstilbudet er aktuelt for å komme gjennom krisen.

– En stor andel av norske idrettslag drives utelukkende på frivillig basis, og undersøkelsen viser den prekære likviditetssituasjonen mange idrettslag er i. Norges idrettsforbund har brukt denne innsikten for å gi myndighetene innspill til treffsikre tiltakspakker i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Det er behov for at tiltakene både er tuftet på norsk idretts inntektsmodell og at de når raskt ut til alle idrettslagene som nå opplever alvorlige likviditetsutfordringer, uttaler idrettspresident Berit Kjøll.

53 av 55 særforbund har i tillegg rapportert inn et estimert tap på rundt 107 millioner kroner. Totalt er nesten halvparten av alle ansette i særforbundene permittert.

– Nøkternt

I pressemeldingen presiserer idrettspresident Kjøll at de ikke har oversikt over tapstall fra selskap hvor idretten har interesser eller eierskap. Hun viser også til at det er få registreringer fra andre organisasjonsledd og at idrettslag nå sliter med å få innbetalt treningsavgifter.

Derfor mener hun at et estimert tap på 1,5 milliarder ikke er å «ta i».

– Vårt totale tapsestimat på 1,5 milliarder for norsk idrett er derfor nøkternt og det beste estimatet vi kan gi på nåværende tidspunkt, sier Kjøll.

Fire innspill til revidert budsjett

På bakgrunn av kartleggingen har Nif nå kommet med fire innspill til revidert nasjonalbudsjett 12. mai: