Legger opp etter tre korsbåndsskader

Rikke Skiri Østigård har etter tre korsbåndsskader, tatt det tunge valget. Hun legger opp i en alder av 23 år.

23-åringen som har spilt for Rælingen de to siste sesongene. Tidligere spilte hun for MHK i fem år, før hun i 2018 signerte for Oslo-klubben. I november i fjor fikk Østigård en veldig kjip beskjed.